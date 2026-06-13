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▲馬斯克招中文導師時薪破千！精通方言成搶手條件（圖／截自Ｘ）

馬斯克旗下AI公司xAI近日在招聘平台開出「中文AI導師」（AI Tutor - Chinese）職缺，工作內容、薪資與聘用方式都相當靈活，引發外界關注。根據職缺資訊，美國本土時薪區間約35美元至45美元（約新台幣1,100至1,400元），實際金額依經驗、技能、學歷與所在地區而定，其他地區薪資則於招聘流程中個別議定。這份工作可全球遠距上班，提供全職、兼職或約聘三種形式，約聘人員不需固定上班時間，只要每週平均工作10小時以上即可。xAI說明，這個職位的核心任務是訓練並改善AI模型Grok的語音互動與語音識別能力，讓Grok能在不同語言、口音與文化背景下都有自然流暢的語音體驗，藉此消除語言障礙，提升AI對多語言音頻細節的處理能力。具體工作內容包括使用專門軟體，為涉及多語言音頻片段、錄音與語音樣本的項目進行標籤、註記、錄音與輸入。職缺要求應徵者母語為中文，並接觸過各種口音、方言或地區用語差異；英語需達B2級以上，發音清晰自然，能提供適合錄音的樣本。其他要求還包括：對不同語言中的語音、口音、發音、語調與音質具備敏銳辨識能力；能評估語音準確性、文化語音表達與口語語境；面對含糊不清或帶口音的音頻，也能獨立做出判斷。若應徵者具備語言學、語音學或社會語言學背景，或有語音資料庫建置、AI訓練資料處理經驗，將獲優先考慮；曾從事配音、廣播或Podcast等專業語音工作者也更具優勢。分析人士指出，中文方言體系複雜，各地發音與用語差異顯著，現有公開語料庫難以全面覆蓋；加上中文語序靈活、字面與引申義常有落差，單靠網路爬蟲抓取數據難以補齊缺口。這或許正是xAI願意聘請真人標註普通話與方言音頻、打磨本地化訓練數據集的原因之一。xAI由馬斯克於2023年創立，創始團隊匯聚多位曾任職於OpenAI、DeepMind、微軟研究院等機構的AI人才，主力產品為Grok系列大型語言模型，最新版本Grok 4.1深度整合於X平台，具備即時資料存取、多模態生成、程式輔助及「記憶」功能，支援256K上下文視窗，分為標準版與多代理Heavy版。xAI迄今已完成多輪融資，總額超過420億美元，2026年1月最新一輪融資達200億美元，估值來到2,300億美元。對熟悉中文方言的台灣求職者而言，這份「在家工作、時薪破千」的職缺，或許是參與全球AI訓練的一個入口。