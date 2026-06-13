陸軍東引地區指揮部今（13）日爆出軍官疑似自縊輕生事件，清晨緊急後送臺北內湖三軍總醫院治療，目前生命徵象穩定。據了解，該名23歲黃姓少尉去年剛從陸軍官校畢業，才到東引指揮部不到2個月，軍中長官表示，平時教育訓練正常，不過曾和家屬透露，認為工作滿多的。

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軍方表示，黃姓少尉在軍中教育訓練正常，剛到島上沒多久，可能需要一些時間適應，但軍中編現比都正常，和家人關心也都正常，目前初步了解沒有霸凌或金錢上的糾紛，平時和同袍互動也沒有異狀，但實際情況仍要待檢警調查完畢。

東引指揮部也說，黃姓少尉凌晨於營內疑似自我傷害，經同袍發現後，由單位內具EMT1專長人員進行CPR並送醫，經搶救後恢復呼吸、心跳，清晨由醫療專機後送至臺北內湖三軍總醫院治療，目前生命徵象穩定。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...