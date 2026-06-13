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▲今天晚間起西南風增強，降雨將由南往北逐漸擴展，包括中部、北部及宜蘭都有下雨機會，其中南部降雨時間最早。（圖／中央氣象署提供）

周六白天短暫放晴，晚間起西南風增強、新一道鋒面開始接近台灣，雨勢由南往北擴大，周日、下周一各地天氣都相當不穩定，急遽變天轉雨，尤其中南部有豪雨發生機會，下周二開始水氣漸減，端午連假開始天氣最穩定，且回到高溫炙熱的夏季天氣，白天普遍偏熱至炎熱。中央氣象署預報員鄭傑仁指出，今天鋒面逐漸遠離，天氣相對穩定，不過午後仍要留意局部大雷雨發生。今晚起西南風增強，明、後兩天隨著鋒面逐漸接近，天氣將再度轉趨不穩定，預計要到下週後期才有機會逐漸穩定下來。目前北方有另一道鋒面正在建立，而東側則是前幾天影響台灣的鋒面系統。隨著東側鋒面持續向東遠離，新建立的鋒面將於明天逐漸接近台灣。鋒面附近水氣豐沛，尤其中南部地區要特別留意降雨。下週一鋒面仍滯留在台灣北部海面附近，下週二之後才會逐漸北抬遠離。今日白天桃園以北及宜蘭地區不定時有零星降雨機會，午後中部以北、宜蘭、花蓮及其他山區有局部雷陣雨，部分山區不排除出現大雨。晚間起西南風增強，降雨將由南往北逐漸擴展，包括中部、北部及宜蘭都有下雨機會，其中南部降雨時間最早。氣溫方面，今天北部及東半部高溫約27至30度，中南部約30至32度；今晚至明晨低溫約24至26度。週日及下週一受到北部海面鋒面及西南風共同影響，各地天氣都相當不穩定，台灣本島及離島皆有大雨發生機會。中南部可能整天都有降雨，並有局部大雨甚至短延時豪雨發生；北部及東半部則以午後降雨最為明顯，局部地區也有大雨機率，且可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，民眾需特別留意天氣變化。下週二雖然仍受西南風影響，但鋒面將逐漸北移，水氣也開始減少。西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，東半部則以午後雷陣雨為主。下週三、四持續吹西南風，不過水氣較前幾天減少許多。中南部仍有不定時短暫降雨機會，北部及東半部則維持午後雷陣雨的夏季型態天氣。端午節（下週五）起，隨著太平洋高壓逐漸西伸，各地天氣轉為多雲到晴，午後局部地區仍有雷陣雨發生機會。中南部夜間至清晨受海陸風輻合影響，可能出現零星短暫降雨，但整體降雨範圍及雨量都不大。端午連假後期大致維持類似天氣型態，不過長期預報仍有調整空間，後續仍需持續觀察。未來一周溫度趨勢，下週三之後各地氣溫將逐漸回升，白天普遍偏熱至炎熱。端午連假前後在太平洋高壓影響下，水氣減少、陽光增多，各地體感將更加悶熱，需特別留意高溫發展及午後雷陣雨變化。