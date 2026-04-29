對此，《NOWNEWS今日新聞》第一時間詢問Judy經紀人，截稿前尚未獲得回應。

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▲鄭嘉睿曾被欽定為起亞虎新任啦啦隊隊長，然而如今卻選擇揭露行業黑幕並離開球隊。（圖／翻攝自鄭嘉睿Threads@ga0_0ye）

鄭嘉睿9年資歷升任隊長 曾是起亞虎應援核心

▲鄭嘉睿傳出與Judy的經紀公司簽約。（圖／記者張一笙攝）

韓職難覓新東家 轉向台灣市場發展

▲韓國YTR Judy（如圖）傳出已經與鄭嘉睿簽約。（圖／翻攝自Judy Threads@jy_luv.peace）

轉戰排球與商演 10月有望正式亮相

對此，《NOWNEWS今日新聞》第一時間詢問Judy經紀人，截稿前尚未獲得回應。

韓國職棒起亞虎啦啦隊前隊長鄭嘉睿，日前因揭露長期遭受職場霸凌，引發外界高度關注，她在離開效力多年的球隊後，原本被看好可能轉往其他韓職球團發展，不過最新消息指出，她已決定轉換跑道選擇來台發展。據了解，鄭嘉睿已低調與韓國YTR Judy的經紀公司完成簽約，預計下半年開始活動，未來有機會在台灣體育場館再度看到她的應援身影，為職涯開啟新篇章。根據《鏡週刊》報導，日前揭露韓國啦啦隊霸凌黑幕的前起亞虎隊長鄭嘉睿將轉戰台灣，並於下半年投入台灣職業排球。回顧鄭嘉睿的職涯，她自2017年加入韓國職棒啦啦隊體系，累積近9年豐富舞台經驗，不僅外型亮眼，舞台掌控力與帶動氣氛的能力也備受肯定。鄭嘉睿在2024年晉升為起亞虎啦啦隊隊長，負責領舞、協調團隊與炒熱現場氣氛，是隊伍中不可或缺的靈魂人物，多年來累積的粉絲基礎與高人氣，也讓她在韓職啦啦隊圈佔有一席之地。然而看似光鮮的舞台背後，卻隱藏不為人知的壓力。鄭嘉睿日前透過社群平台發文，揭露自己長期遭受公關公司的工作人員霸凌與言語羞辱，甚至一度承受巨大心理壓力需躲進廁所獨自哭泣，她更以黑圖象徵內心恐懼與不安，引起網友熱議，隨著事件延燒，她也在身心俱疲的情況下選擇離開熟悉的舞台。據知情人士透露，霸凌事件曝光後由於輿論影響擴大，加上各球團考量形象與風險，鄭嘉睿在韓國職棒體系內尋找新機會並不順利，同時她過去曾多次來台參與活動，逐漸累積一定曝光度，也因此吸引台灣經紀公司注意。在霸凌事件爆發後，知名YouTuber兼職業排球伊斯特經紀人Judy主動接洽並展開洽談，最終成功促成合作，不過由於中華職棒本季賽程已展開，加上各隊韓籍啦啦隊名額早已額滿，她短期內加入中職應援的可能性並不高。進一步消息指出，鄭嘉睿未來在台發展的重心，將以排球賽事與商業活動為主，Judy的經紀公司近年已簽下朴恩惠、李素泳及金世星等人，因此她有機會加入台北伊斯特啦啦隊，最快10月即可在場邊與球迷見面。此外，由於鄭嘉睿在韓國累積的人氣與話題性，已有不少品牌與活動單位主動接洽合作，預計在正式登場前便會參與多場商演活動，展現轉戰台灣市場的高度潛力。知情人士也向《NOWNEWS今日新聞》透露Judy本人昨（28）日直播時就有透露公司會有第4位韓籍啦啦隊，一旁的朴恩惠也表示這件事只有Judy本人知道，全公司沒人知道。