周一就有「星巴克買一送一」咖啡優惠可以喝！根據星巴克官網，限今天6月15日全台門市「買一送一」喝星冰樂，大杯55元起最便宜買法推薦菜單，使用uniopen聯名卡飲料好友分享。CAMA CAFE表示，618年中慶寄杯咖啡「85折優惠」。
限今天！星巴克買一送一大杯55元起 星冰樂、咖啡優惠推薦菜單
星巴克表示，周一開工「買一送一」星冰樂、咖啡優惠全開喝！即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法推薦：
◾️最便宜星沁爽！「芒果火龍果檸檬星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️最便宜星冰樂！「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。
交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
CAMA CAFE：618年中慶寄杯咖啡「85折優惠」！
CAMA CAFE會員年中慶，適逢618購物節，6月12日至6月21日，使用會員APP寄杯功能，購買指定品項可享大組數寄杯優惠，最高買100杯送17杯，相當於85折優惠。
CAMA CAFE推薦，一次超過20種品項涵蓋雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡與多款茶飲品可選，飲品與咖啡優惠活動要把握。
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星巴克表示，周一開工「買一送一」星冰樂、咖啡優惠全開喝！即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法推薦：
◾️最便宜星沁爽！「芒果火龍果檸檬星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️最便宜星冰樂！「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。
交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
CAMA CAFE會員年中慶，適逢618購物節，6月12日至6月21日，使用會員APP寄杯功能，購買指定品項可享大組數寄杯優惠，最高買100杯送17杯，相當於85折優惠。
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