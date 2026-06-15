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《鐵拳教育》韓芮梨故事大綱！連動兩集「劇情超反轉」

她最擅長的就是操弄社群輿論、發動關係霸凌，誣陷班上的老師，讓其遭受網友謾罵甚至騷擾等。

於是報復班導，錄製一段栽贓班導性騷擾他的影片，滿腹委屈在鏡頭前落淚，最後班導被社群輿論圍攻、家裡地址、個資全部公開而選擇自殺結束生命。

▲韓芮梨在劇中設定是一名擁有60萬粉絲的網紅，操弄社群輿論、發動關係霸凌，誣陷班上的老師。（圖/Netflix）

隨後對著鄭老師說：「老師全部都是偽君子。」

他竟然是韓芮梨以前就讀國中的班導師，當年原本韓芮梨也可以憑藉成績上築明外語高中，卻被千相烈害到無法在升學考試當天到場，以至於韓芮梨最終走歪。

▲《鐵拳教育》第四集揭露韓芮梨其實以前是國中資優生，因為被千相烈老師害到無法參加升學考試才走歪，劇情出現反轉。（圖/IG@shuuuuu._yn）

韓劇的境界太高！《鐵拳教育》公認三、四集最強伏筆

也是因為高老師知道韓芮梨的「實力」在哪裡，直接呼應第四集解答韓芮梨以前在國中其實是資優生的事實

正是因為千相烈過去荼毒過自己的教育生涯，導致自己沒有好學校可以讀，放棄自我毀掉自己的一生。

飾演韓芮梨的朴敘允是誰？新人演員靠《鐵拳教育》爆紅

其實她是現年23歲的新人演員朴敘允

▲飾演韓芮梨的女高中生是現年23歲的新人演員朴敘允，長相超甜美，這次出演《鐵拳教育》終於爆紅，圈粉許多觀眾。（圖/IG@shuuuuu._yn）

Netflix韓劇《鐵拳教育》近日熱播當中，以「教權保護局」介入校園暴力事件保護「受害者」的設定爆紅，已經從上架至今都是排行榜第一。然而有觀眾在看完之後就表示，「韓芮梨連接了第三集跟第四集.....終於知道她為什麼在第三集會說出『老師都是偽君子』這句話」，貼文引爆廣大討論，不少劇迷都認同表示：「第三集這一句台詞真的是最強伏筆，第四集大反轉」、「韓芮梨這角色真的好可惜，本來是乖乖資優生女」。《鐵拳教育》第三集，這次教權保護局來到「昭妍女子高中」進行指導，麻煩人物是一位名為「韓芮梨（朴敘允飾）」的女學生，同時也是在社群擁有60萬粉絲的網紅，在一次數學課中，鄭老師要求韓芮梨把直播關掉上課，結果韓芮梨心生不滿，把過去她和鄭老師的正常互動惡意剪輯成被老師欺負的樣子，上傳到自己社群，但和閨蜜同學密謀時被班導高老師看到，班導勸她修改影片或是下架影片，韓芮梨不願意，最終韓芮梨的社群帳號被教權保護局奪走，上傳一段她未剪接過「證實她栽贓班導性騷擾影片」，她氣得跑到鄭老師的住處對質，並且企圖要拿刀傷害鄭老師，所幸教權保護局的督察及時趕到，韓芮梨最終也被送進牢房。原本以為故事已經結束，沒想到了第四集，教權保護局到了築明外語高中調查被學生毆打「千相烈（崔德文飾）」老師，結果除了意外發現他私底下與補習班及權貴家長勾結，操縱成績並洩漏考題，試圖打壓有潛力的清寒學生外，然而在第三集時，鄭老師在上數學課，強迫韓芮梨上台解題，如果不解題就直接打手體罰，；也是因為第四集播出之後，許多觀眾終於懂為何韓芮梨會在劇中跟鄭老師說：「老師全部都是偽君子。」不少觀眾都表示：「雙伏筆直接連動第三集跟第四集，韓劇真的很會這種反轉手法，境界太高了」、「看了第四集，才知道第三集的台詞意義....，而且數學老師逼她解題原來就已經在暗示韓芮梨以前是資優生」、「實在好可惜的角色，原本可以過著大好人生，最後卻被千相烈毀了還害死另一位老師QQ」、「本來是乖乖女，可是都被那個老師摧毀掉」、「她是受傷了....但不代表她可以對其他老師有這種行為，實在很可惜的角色QQ」。不少人也好奇這位飾演韓芮梨的女高中生是誰？，雖然過去曾經有參與過許多戲劇以及電影作品的演出，包括《明日男孩》、《109 件奇怪的事》、《我們與愛的距離》等，不過都沒辦法成為其代表作，直到這次出演《鐵拳教育》，精湛的演出終於被看見爆紅，許多觀眾也都看好她後續的發展。朴敘允也在《鐵拳教育》播出之後，在社群發表劇照表示：「《鐵拳教育》是去年佔據我的生活很大一部分的重要作品，如今可以跟觀眾見面，感到非常開心又感動，未來也會持續努力精進演技的！」最後還幫劇中的韓芮梨求情表示：「大家不要太討厭芮梨啊！」圈粉不少觀眾，人氣也水漲船高。