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德國小組賽首戰古拉索！7：1無情屠殺破巴西紀錄

因為這一戰也打破歷史巴西在世界盃保持的238球進球數，總球數來到239顆。

▲一開始德國在6分鐘搶先破門，古拉索在第21分鐘也破蛋，雙方1：1踢平，直到比賽結束古拉索再也沒有得分過。（圖／美聯社／達志影像）

世界盃最離譜比分踢出來了！連運彩都沒料到「球迷半夜起床看球傻眼」

「冷知識：德國跟古拉索成為首場，踢出比分運彩其他選項的隊伍」

「其他的倍率低到根本不想買啊？乾脆睡覺比較快」、「買了5：1以為穩了.....結果踢到78分鐘進第六球，快氣死了乾脆睡覺起來看結果就好」。

▲德國最終以7：1血洗古拉索，台灣運彩開盤都沒料到，該局正確比分要買「其他」才有賓果。（圖/Threads）

古拉索慘遭德國血洗沒關係！仍創隊史最佳：被世界看見

本屆靠著世足擴軍而搶到門票，實際上是荷蘭二隊。

也成功奪下隊史在世界盃的第一分，其功臣是來自荷蘭球員「柯梅南夏（Livano Comenencia）」。

▲加勒比海小國古拉索（Curaçao）首次參加世界盃，在小組賽首戰對上德國踢進隊史世足賽第一分，也讓全世界看到他們。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽小組賽持續展開，然而今（15）日凌晨一點，德國對上首次參賽的古拉索，原本一開始1：1踢平看起來好像有戲唱，結果德國開始展現硬實力，終場以大比分7：1無情屠殺古拉索贏球。然而有趣的是，台灣運彩在開盤本場賽事的比分並沒有預估到該場賽事的比分，也是目前小組賽為止第一次開出「其他」比分的一場賽事，讓許多球迷傻眼：「恭喜買其他的人，但有人買嗎？比數太鳥了啦！」4屆冠軍德國隊在E組小組賽首戰碰上初次參賽的古拉索，一開始德國在6分鐘搶先破門，古拉索在第21分鐘也破蛋，雙方1：1踢平，但上半場後續德國靠罰球以3：1領先。下半場開始之後，德國隊開始展現硬實力，一連踢進四球，終場以7：1血洗古拉索，整場比賽有6名球員進球，其中哈弗茨（KaiHavertz）梅開二度。由於德國在2014年拿下冠軍後，2018年、2022都爆冷在小組賽出局，本屆可以說是力求一雪前恥，比賽結束後，不少球迷在社群平台「Threads」貼文指出，只見貼出的台灣運彩開出該場賽事賠率，有開5：1、6：0等就是沒有開到7：1，因此如果有下這場比賽的球迷，必須要下「其他」才是賓果獲獎。不少彩迷也表示「輸贏是早就已經能知道了，但這比分連運彩都沒想到」、「運彩完全沒有開7：1.....恭喜買其他的球迷」、「厲害了我的德國，比分買了四組甚至連6：0都買了，給我踢7：1」、「但也完全沒啥好開心的，其他只有3.8倍根本沒有人想買」、然而很多球迷也好奇這個古拉索是什麼來歷，他們是這次48國中最小的參賽國，全國領土僅444平方公里，15.6萬人口，以前是荷蘭王國的一員，雖然這次小組賽首戰被德國血洗，但是他們努力的精神仍然被世界看到，面對實力有差距的德國隊，還能踢進一球已經非常厲害，