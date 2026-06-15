2026年FIFA世界盃H組首輪賽事即將於16日凌晨12點開戰，由衛冕歐洲冠軍「鬥牛士軍團」西班牙迎戰首度踏上世界盃舞台的「藍鯊魚」維德角。兩隊被分在競爭激烈的H組（同組競爭者還包含烏拉圭與沙烏地阿拉伯），對西班牙來說這是開門紅的關鍵；對維德角而言，光是站上這個舞台就已是國家足球史上最偉大的成就。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場H組強弱對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡 本文重點摘要
📍 2026世界盃6/16西班牙VS維德角基本資訊
📍 西班牙vs維德角戰力分析
📍 西班牙vs維德角預計先發名單與傷兵名單
📍 西班牙vs維德角之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍 2026世界盃維德角國家隊球員名單
📍 2026世界盃H組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/16西班牙VS維德角
西班牙VS維德角焦點戰力分析
西班牙：歐洲冠軍的衛冕出征
西班牙以2024年歐洲國家盃冠軍身分登上本屆世界盃，在FIFA世界排名高居第2，並被眾多博彩公司列為奪冠大熱門之一。主帥路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）麾下人才濟濟，坐擁羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）、法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）的豪華中場三角，配合由年僅18歲的拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）領銜的攻擊線，攻勢可謂無懈可擊。值得關注的是，亞馬爾與尼科·威廉斯（Nico Williams）賽前因輕微腿後肌傷勢出戰存疑，德拉富恩特可能謹慎處理，讓兩人在下半場替補登場，首發由費蘭·托雷斯（Ferran Torres）及亞歷克斯·巴埃納（Álex Baena）補上。儘管如此，西班牙的深度之厚，仍足以在常規陣容輪換下輕鬆應付本場賽事。
維德角：半個百萬人口的非洲奇蹟
這將是維德角史上首度踏上世界盃舞台。在總教練佩德羅·布里托「布比斯塔」（Pedro "Bubista" Brito）的帶領下，這支來自西非島國（全國人口僅約52.5萬）的球隊以超凡表現頂穿CAF非洲資格賽，在分組賽中力壓非洲強隊喀麥隆，最終以全組第一晉級。隊長兼史上最佳射手萊安·門德斯（Ryan Mendes，97帽22球）是精神領袖，效力於比亞雷亞爾的後衛洛根·科斯塔（Logan Costa）則是後防核心。面對超強的西班牙，維德角的目標不在求勝，而是以嚴密組織防守限制失球，爭取首場世界盃比賽中留下令人驕傲的歷史紀錄。
西班牙VS維德角傷兵情報與預計先發名單
傷兵名單
西班牙：拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）與尼科·威廉斯（Nico Williams）雙雙因腿後肌傷勢出戰成疑，預計不列入首發；維克托·穆尼奥斯（Víctor Muñoz）則因肌肉過度負荷，出戰本場也有疑問。費爾明·洛佩斯（Fermín López）因腳傷無緣本屆名單。
維德角：全員健康，總教練布比斯塔預計擁有完整陣容可供調度。
預計先發陣容
西班牙（4-3-3）：烏拿·西蒙（Unai Simón）；洛倫特（Llorente）、庫巴西（Cubarsí）、拉波特（Laporte）、庫庫雷拉（Cucurella）；羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）、法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）；巴埃納（Baena）、奧亞薩巴爾（Oyarzabal）、費蘭·托雷斯（Ferran Torres）
維德角（4-4-2）：沃津哈（Vozinha）；莫雷拉（Moreira）、科斯塔（Logan Costa）、洛佩斯（R. Lopes）、費爾南德斯（J.P. Fernandes）；阿爾卡霍（Telmo Arcanjo）、蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、塞梅多（Yannick Semedo）、品拿（Kevin Pina）；門德斯（Mendes）、利弗拉蒙托（Livramento）
西班牙vs維德角之戰焦點與結果預測
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 史上最年輕天才對上最年輕世界盃處女秀
拉明·亞馬爾年僅18歲，已是全球最受矚目的天才球員之一，即便首發受傷勢影響，他一旦登場仍是場上最大焦點。而維德角全隊也是首次踏上世界盃，對這支全國人口只有台北市五分之一不到的小國而言，光是出賽就已書寫歷史。兩隊之間的「世代交替」氛圍，令本場充滿特殊情感價值。
2. 羅德里王者回歸，中場控制權幾無懸念
2024年金球獎得主羅德里（Rodri）在長達近一年的膝傷修養後強勢復出，搭配佩德里的串聯，西班牙中場組合被視為本屆世界盃最強陣容之一。相較之下，維德角主要依靠在荷甲效力的賈米羅·蒙泰羅（Jamiro Monteiro）撐起中場，實力差距相當懸殊，中場主導權幾乎注定歸於西班牙。
3. 維德角隊長門德斯的世界盃夢想謝幕戰
現年36歲的萊安·門德斯（Ryan Mendes）已是維德角有史以來出場次數最多（97場）、進球最多（22球）的球員。本屆世界盃極可能是他職業生涯的最後一次世界盃征程，他的表現將成為全場最感人的看點之一。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：西班牙 3：0 維德角
專家分析：兩隊在紙面上的差距是本屆世界盃小組賽中最懸殊的對決之一。西班牙坐擁世界頂級中場、深厚輪換陣容，以及歐洲冠軍的高昂士氣；維德角雖然創造了非洲資格賽的奇蹟，但在面對世界頂尖球隊時，技術與體能差距將難以彌補。預計西班牙將以壓制性的控球掌控節奏，上半場取得領先，下半場換上亞馬爾、尼科等板凳強援後進一步擴大比數。維德角全隊將全力防守爭取面子，但最終難逃大比分敗績。
2026世界盃西班牙國家隊球員名單
2026世界盃維德角國家隊球員名單
2026世界盃H組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍 2026世界盃6/16西班牙VS維德角基本資訊
📍 西班牙vs維德角戰力分析
📍 西班牙vs維德角預計先發名單與傷兵名單
📍 西班牙vs維德角之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍 2026世界盃維德角國家隊球員名單
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|項目
|內容
|對戰組合
|🇪🇸 西班牙 vs 維德角 🇨🇻
|開踢時間
|台灣時間2026年6月16日 凌晨12:00
|比賽場地
|美國亞特蘭大賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium）
|主裁判
|亞當·馬克哈德梅（Adham Makhadmeh，約旦）
|所屬組別
|小組賽 H 組（第1輪）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
西班牙：歐洲冠軍的衛冕出征
西班牙以2024年歐洲國家盃冠軍身分登上本屆世界盃，在FIFA世界排名高居第2，並被眾多博彩公司列為奪冠大熱門之一。主帥路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）麾下人才濟濟，坐擁羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）、法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）的豪華中場三角，配合由年僅18歲的拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）領銜的攻擊線，攻勢可謂無懈可擊。值得關注的是，亞馬爾與尼科·威廉斯（Nico Williams）賽前因輕微腿後肌傷勢出戰存疑，德拉富恩特可能謹慎處理，讓兩人在下半場替補登場，首發由費蘭·托雷斯（Ferran Torres）及亞歷克斯·巴埃納（Álex Baena）補上。儘管如此，西班牙的深度之厚，仍足以在常規陣容輪換下輕鬆應付本場賽事。
維德角：半個百萬人口的非洲奇蹟
這將是維德角史上首度踏上世界盃舞台。在總教練佩德羅·布里托「布比斯塔」（Pedro "Bubista" Brito）的帶領下，這支來自西非島國（全國人口僅約52.5萬）的球隊以超凡表現頂穿CAF非洲資格賽，在分組賽中力壓非洲強隊喀麥隆，最終以全組第一晉級。隊長兼史上最佳射手萊安·門德斯（Ryan Mendes，97帽22球）是精神領袖，效力於比亞雷亞爾的後衛洛根·科斯塔（Logan Costa）則是後防核心。面對超強的西班牙，維德角的目標不在求勝，而是以嚴密組織防守限制失球，爭取首場世界盃比賽中留下令人驕傲的歷史紀錄。
傷兵名單
西班牙：拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）與尼科·威廉斯（Nico Williams）雙雙因腿後肌傷勢出戰成疑，預計不列入首發；維克托·穆尼奥斯（Víctor Muñoz）則因肌肉過度負荷，出戰本場也有疑問。費爾明·洛佩斯（Fermín López）因腳傷無緣本屆名單。
維德角：全員健康，總教練布比斯塔預計擁有完整陣容可供調度。
預計先發陣容
西班牙（4-3-3）：烏拿·西蒙（Unai Simón）；洛倫特（Llorente）、庫巴西（Cubarsí）、拉波特（Laporte）、庫庫雷拉（Cucurella）；羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）、法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）；巴埃納（Baena）、奧亞薩巴爾（Oyarzabal）、費蘭·托雷斯（Ferran Torres）
維德角（4-4-2）：沃津哈（Vozinha）；莫雷拉（Moreira）、科斯塔（Logan Costa）、洛佩斯（R. Lopes）、費爾南德斯（J.P. Fernandes）；阿爾卡霍（Telmo Arcanjo）、蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、塞梅多（Yannick Semedo）、品拿（Kevin Pina）；門德斯（Mendes）、利弗拉蒙托（Livramento）
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 史上最年輕天才對上最年輕世界盃處女秀
拉明·亞馬爾年僅18歲，已是全球最受矚目的天才球員之一，即便首發受傷勢影響，他一旦登場仍是場上最大焦點。而維德角全隊也是首次踏上世界盃，對這支全國人口只有台北市五分之一不到的小國而言，光是出賽就已書寫歷史。兩隊之間的「世代交替」氛圍，令本場充滿特殊情感價值。
2. 羅德里王者回歸，中場控制權幾無懸念
2024年金球獎得主羅德里（Rodri）在長達近一年的膝傷修養後強勢復出，搭配佩德里的串聯，西班牙中場組合被視為本屆世界盃最強陣容之一。相較之下，維德角主要依靠在荷甲效力的賈米羅·蒙泰羅（Jamiro Monteiro）撐起中場，實力差距相當懸殊，中場主導權幾乎注定歸於西班牙。
3. 維德角隊長門德斯的世界盃夢想謝幕戰
現年36歲的萊安·門德斯（Ryan Mendes）已是維德角有史以來出場次數最多（97場）、進球最多（22球）的球員。本屆世界盃極可能是他職業生涯的最後一次世界盃征程，他的表現將成為全場最感人的看點之一。
📌 預測比分：西班牙 3：0 維德角
專家分析：兩隊在紙面上的差距是本屆世界盃小組賽中最懸殊的對決之一。西班牙坐擁世界頂級中場、深厚輪換陣容，以及歐洲冠軍的高昂士氣；維德角雖然創造了非洲資格賽的奇蹟，但在面對世界頂尖球隊時，技術與體能差距將難以彌補。預計西班牙將以壓制性的控球掌控節奏，上半場取得領先，下半場換上亞馬爾、尼科等板凳強援後進一步擴大比數。維德角全隊將全力防守爭取面子，但最終難逃大比分敗績。
2026世界盃西班牙國家隊球員名單
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|烏拿·西蒙
|Unai Simón
|畢爾包競技
|28
|門將
|大衛·拉亞
|David Raya
|兵工廠
|30
|門將
|瓊·賈西亞
|Joan García
|巴塞隆納
|24
|後衛
|馬克·庫庫雷拉
|Marc Cucurella
|切爾西
|27
|後衛
|帕烏·庫巴西
|Pau Cubarsí
|巴塞隆納
|19
|後衛
|艾梅里克·拉波特
|Aymeric Laporte
|畢爾包競技
|31
|後衛
|亞歷山卓·格里馬多
|Álex Grimaldo
|拜爾勒沃庫森
|30
|後衛
|佩德羅·波羅
|Pedro Porro
|熱刺
|26
|後衛
|埃里克·賈西亞
|Eric García
|巴塞隆納
|24
|後衛
|馬科斯·洛倫特
|Marcos Llorente
|馬德里競技
|31
|後衛
|馬爾克·普比爾
|Marc Pubill
|馬德里競技
|22
|中場
|羅德里
|Rodri
|曼城
|29
|中場
|佩德里
|Pedri
|巴塞隆納
|23
|中場
|法比安·魯伊斯
|Fabián Ruiz
|巴黎聖日耳曼
|29
|中場
|馬丁·祖比門迪
|Martín Zubimendi
|兵工廠
|27
|中場
|加維
|Gavi
|巴塞隆納
|21
|中場
|米克爾·梅里諾
|Mikel Merino
|兵工廠
|29
|中場
|亞歷克斯·巴埃納
|Álex Baena
|馬德里競技
|24
|前鋒
|拉明·亞馬爾
|Lamine Yamal
|巴塞隆納
|18
|前鋒
|尼科·威廉斯
|Nico Williams
|畢爾包競技
|23
|前鋒
|丹尼·奧爾莫
|Dani Olmo
|巴塞隆納
|27
|前鋒
|費蘭·托雷斯
|Ferran Torres
|巴塞隆納
|26
|前鋒
|米克爾·奧亞薩巴爾
|Mikel Oyarzabal
|皇家社會
|28
|前鋒
|耶雷米·皮諾
|Yéremy Pino
|水晶宮
|23
|前鋒
|博爾哈·伊格萊西亞斯
|Borja Iglesias
|塞爾塔維戈
|32
|前鋒
|維克托·穆尼奥斯
|Víctor Muñoz
|奧薩蘇納
|22
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|若西瑪爾·迪亞斯（沃津哈）
|Josimar Dias (Vozinha)
|沙維斯（葡乙）
|40
|門將
|馬爾西奧·達羅薩
|Márcio da Rosa
|蒙塔納（保加利亞甲）
|31
|門將
|卡洛斯·桑托斯
|Carlos Santos
|聖地牙哥FC（MLS）
|25
|後衛
|史蒂文·莫雷拉
|Steven Moreira
|哥倫布機組（MLS）
|30
|後衛
|瓦格納·品拿
|Wagner Pina
|特拉布宗體育（土超）
|29
|後衛
|若昂·保羅·費爾南德斯
|João Paulo Fernandes
|FCSB（羅甲）
|28
|後衛
|西德尼·洛佩斯·卡布拉爾
|Sidny Lopes Cabral
|本菲卡（葡甲）
|26
|後衛
|洛根·科斯塔
|Logan Costa
|比亞雷亞爾（西甲）
|25
|後衛
|羅貝托「皮科」洛佩斯
|Roberto "Pico" Lopes
|沙姆羅克流浪者（愛爾蘭）
|29
|後衛
|凱爾文·皮雷斯
|Kelvin Pires
|SJK塞納約基（芬蘭）
|25
|後衛
|伊亞尼克·塔瓦雷斯
|Ianique Tavares
|托雷恩塞（葡乙）
|26
|後衛
|埃迪爾森·博爾赫斯
|Edilson Borges
|阿巴塔赫（阿聯酋）
|29
|中場
|賈米羅·蒙泰羅
|Jamiro Monteiro
|PEC茲沃勒（荷甲）
|30
|中場
|泰爾莫·阿爾卡霍
|Telmo Arcanjo
|維多利亞吉馬朗伊斯（葡甲）
|25
|中場
|揚尼克·塞梅多
|Yannick Semedo
|法倫塞（葡甲）
|26
|中場
|拉羅斯·杜阿爾特
|Laros Duarte
|普斯卡斯學院（匈牙利）
|26
|中場
|德羅伊·杜阿爾特
|Deroy Duarte
|盧多戈雷茨（保加利亞）
|24
|中場
|凱文·品拿
|Kevin Pina
|克拉斯諾達爾（俄超）
|28
|前鋒
|萊安·門德斯
|Ryan Mendes
|伊格迪爾FK（土乙）
|36
|前鋒
|威利·塞梅多
|Willy Semedo
|奧莫尼亞尼科西亞（賽普勒斯）
|29
|前鋒
|加里·羅德里格斯
|Garry Rodrigues
|阿波龍利馬索爾（賽普勒斯）
|34
|前鋒
|喬瓦尼·卡布拉爾
|Jovane Cabral
|埃斯特雷拉阿馬多拉（葡甲）
|28
|前鋒
|努諾·達科斯塔
|Nuno da Costa
|巴沙克謝希爾（土超）
|36
|前鋒
|戴隆·利弗拉蒙托
|Dailon Livramento
|卡薩皮亞（葡甲）
|24
|前鋒
|吉爾森·本希莫爾
|Gilson Benchimol
|阿克隆陶格里亞提（俄超）
|26
|前鋒
|埃利奧·瓦雷拉
|Hélio Varela
|馬卡比特拉維夫（以色列）
|22
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（台灣時間）
|比賽場地
|第1輪
|🇪🇸 西班牙 vs 維德角 🇨🇻
|2026年6月16日 上午00:00
|亞特蘭大賓士體育場
|第1輪
|🇸🇦 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 🇺🇾
|2026年6月16日 上午06:00
|邁阿密硬石體育場
|第2輪
|🇪🇸 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 🇸🇦
|2026年6月22日 上午00:00
|亞特蘭大賓士體育場
|第2輪
|🇺🇾 烏拉圭 vs 維德角 🇨🇻
|2026年6月22日 上午06:00
|邁阿密硬石體育場
|第3輪
|🇨🇻 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 🇸🇦
|2026年6月27日 上午08:00
|休士頓NRG體育場
|第3輪
|🇺🇾 烏拉圭 vs 西班牙 🇪🇸
|2026年6月27日 上午08:00
|瓜達拉哈拉阿克隆體育場
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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