項目 內容 對戰組合 🇪🇸 西班牙 vs 維德角 🇨🇻 開踢時間 台灣時間2026年6月16日 凌晨12:00 比賽場地 美國亞特蘭大賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium） 主裁判 亞當·馬克哈德梅（Adham Makhadmeh，約旦） 所屬組別 小組賽 H 組（第1輪） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

西班牙VS維德角焦點戰力分析

▲18歲天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）是西班牙最受矚目的進攻核心之一。（圖／路透／達志影像）

西班牙VS維德角傷兵情報與預計先發名單

傷兵名單

預計先發陣容

▲金球獎得主羅德里（Rodri）傷癒回歸世界盃舞台，將與佩德里、法比安・魯伊斯組成豪華中場，成為西班牙爭冠的重要關鍵。（圖／路透／達志影像）

西班牙vs維德角之戰焦點與結果預測

▲西班牙被視為H組頭號熱門，擁有羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）與亞馬爾（Lamine Yamal）等世界級球星坐鎮，目標不只是晉級16強，更要挑戰隊史第二座世界盃冠軍。（圖／路透／達志影像）

⚽ 賽果預測

2026世界盃西班牙國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 烏拿·西蒙 Unai Simón 畢爾包競技 28 門將 大衛·拉亞 David Raya 兵工廠 30 門將 瓊·賈西亞 Joan García 巴塞隆納 24 後衛 馬克·庫庫雷拉 Marc Cucurella 切爾西 27 後衛 帕烏·庫巴西 Pau Cubarsí 巴塞隆納 19 後衛 艾梅里克·拉波特 Aymeric Laporte 畢爾包競技 31 後衛 亞歷山卓·格里馬多 Álex Grimaldo 拜爾勒沃庫森 30 後衛 佩德羅·波羅 Pedro Porro 熱刺 26 後衛 埃里克·賈西亞 Eric García 巴塞隆納 24 後衛 馬科斯·洛倫特 Marcos Llorente 馬德里競技 31 後衛 馬爾克·普比爾 Marc Pubill 馬德里競技 22 中場 羅德里 Rodri 曼城 29 中場 佩德里 Pedri 巴塞隆納 23 中場 法比安·魯伊斯 Fabián Ruiz 巴黎聖日耳曼 29 中場 馬丁·祖比門迪 Martín Zubimendi 兵工廠 27 中場 加維 Gavi 巴塞隆納 21 中場 米克爾·梅里諾 Mikel Merino 兵工廠 29 中場 亞歷克斯·巴埃納 Álex Baena 馬德里競技 24 前鋒 拉明·亞馬爾 Lamine Yamal 巴塞隆納 18 前鋒 尼科·威廉斯 Nico Williams 畢爾包競技 23 前鋒 丹尼·奧爾莫 Dani Olmo 巴塞隆納 27 前鋒 費蘭·托雷斯 Ferran Torres 巴塞隆納 26 前鋒 米克爾·奧亞薩巴爾 Mikel Oyarzabal 皇家社會 28 前鋒 耶雷米·皮諾 Yéremy Pino 水晶宮 23 前鋒 博爾哈·伊格萊西亞斯 Borja Iglesias 塞爾塔維戈 32 前鋒 維克托·穆尼奥斯 Víctor Muñoz 奧薩蘇納 22

2026世界盃維德角國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 若西瑪爾·迪亞斯（沃津哈） Josimar Dias (Vozinha) 沙維斯（葡乙） 40 門將 馬爾西奧·達羅薩 Márcio da Rosa 蒙塔納（保加利亞甲） 31 門將 卡洛斯·桑托斯 Carlos Santos 聖地牙哥FC（MLS） 25 後衛 史蒂文·莫雷拉 Steven Moreira 哥倫布機組（MLS） 30 後衛 瓦格納·品拿 Wagner Pina 特拉布宗體育（土超） 29 後衛 若昂·保羅·費爾南德斯 João Paulo Fernandes FCSB（羅甲） 28 後衛 西德尼·洛佩斯·卡布拉爾 Sidny Lopes Cabral 本菲卡（葡甲） 26 後衛 洛根·科斯塔 Logan Costa 比亞雷亞爾（西甲） 25 後衛 羅貝托「皮科」洛佩斯 Roberto "Pico" Lopes 沙姆羅克流浪者（愛爾蘭） 29 後衛 凱爾文·皮雷斯 Kelvin Pires SJK塞納約基（芬蘭） 25 後衛 伊亞尼克·塔瓦雷斯 Ianique Tavares 托雷恩塞（葡乙） 26 後衛 埃迪爾森·博爾赫斯 Edilson Borges 阿巴塔赫（阿聯酋） 29 中場 賈米羅·蒙泰羅 Jamiro Monteiro PEC茲沃勒（荷甲） 30 中場 泰爾莫·阿爾卡霍 Telmo Arcanjo 維多利亞吉馬朗伊斯（葡甲） 25 中場 揚尼克·塞梅多 Yannick Semedo 法倫塞（葡甲） 26 中場 拉羅斯·杜阿爾特 Laros Duarte 普斯卡斯學院（匈牙利） 26 中場 德羅伊·杜阿爾特 Deroy Duarte 盧多戈雷茨（保加利亞） 24 中場 凱文·品拿 Kevin Pina 克拉斯諾達爾（俄超） 28 前鋒 萊安·門德斯 Ryan Mendes 伊格迪爾FK（土乙） 36 前鋒 威利·塞梅多 Willy Semedo 奧莫尼亞尼科西亞（賽普勒斯） 29 前鋒 加里·羅德里格斯 Garry Rodrigues 阿波龍利馬索爾（賽普勒斯） 34 前鋒 喬瓦尼·卡布拉爾 Jovane Cabral 埃斯特雷拉阿馬多拉（葡甲） 28 前鋒 努諾·達科斯塔 Nuno da Costa 巴沙克謝希爾（土超） 36 前鋒 戴隆·利弗拉蒙托 Dailon Livramento 卡薩皮亞（葡甲） 24 前鋒 吉爾森·本希莫爾 Gilson Benchimol 阿克隆陶格里亞提（俄超） 26 前鋒 埃利奧·瓦雷拉 Hélio Varela 馬卡比特拉維夫（以色列） 22

▲36歲隊長萊安・門德斯是維德角隊史出賽與進球雙料紀錄保持人，本屆世界盃有望完成生涯最後一次世界盃之旅。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃H組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 比賽場地 第1輪 🇪🇸 西班牙 vs 維德角 🇨🇻 2026年6月16日 上午00:00 亞特蘭大賓士體育場 第1輪 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 🇺🇾 2026年6月16日 上午06:00 邁阿密硬石體育場 第2輪 🇪🇸 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 🇸🇦 2026年6月22日 上午00:00 亞特蘭大賓士體育場 第2輪 🇺🇾 烏拉圭 vs 維德角 🇨🇻 2026年6月22日 上午06:00 邁阿密硬石體育場 第3輪 🇨🇻 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 🇸🇦 2026年6月27日 上午08:00 休士頓NRG體育場 第3輪 🇺🇾 烏拉圭 vs 西班牙 🇪🇸 2026年6月27日 上午08:00 瓜達拉哈拉阿克隆體育場

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西班牙以2024年歐洲國家盃冠軍身分登上本屆世界盃，在FIFA世界排名高居第2，並被眾多博彩公司列為奪冠大熱門之一。主帥路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）麾下人才濟濟，坐擁羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）、法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）的豪華中場三角，配合由年僅18歲的拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）領銜的攻擊線，攻勢可謂無懈可擊。值得關注的是，亞馬爾與尼科·威廉斯（Nico Williams）賽前因輕微腿後肌傷勢出戰存疑，德拉富恩特可能謹慎處理，讓兩人在下半場替補登場，首發由費蘭·托雷斯（Ferran Torres）及亞歷克斯·巴埃納（Álex Baena）補上。儘管如此，西班牙的深度之厚，仍足以在常規陣容輪換下輕鬆應付本場賽事。這將是維德角史上首度踏上世界盃舞台。在總教練佩德羅·布里托「布比斯塔」（Pedro "Bubista" Brito）的帶領下，這支來自西非島國（全國人口僅約52.5萬）的球隊以超凡表現頂穿CAF非洲資格賽，在分組賽中力壓非洲強隊喀麥隆，最終以全組第一晉級。隊長兼史上最佳射手萊安·門德斯（Ryan Mendes，97帽22球）是精神領袖，效力於比亞雷亞爾的後衛洛根·科斯塔（Logan Costa）則是後防核心。面對超強的西班牙，維德角的目標不在求勝，而是以嚴密組織防守限制失球，爭取首場世界盃比賽中留下令人驕傲的歷史紀錄。拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）與尼科·威廉斯（Nico Williams）雙雙因腿後肌傷勢出戰成疑，預計不列入首發；維克托·穆尼奥斯（Víctor Muñoz）則因肌肉過度負荷，出戰本場也有疑問。費爾明·洛佩斯（Fermín López）因腳傷無緣本屆名單。全員健康，總教練布比斯塔預計擁有完整陣容可供調度。烏拿·西蒙（Unai Simón）；洛倫特（Llorente）、庫巴西（Cubarsí）、拉波特（Laporte）、庫庫雷拉（Cucurella）；羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）、法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）；巴埃納（Baena）、奧亞薩巴爾（Oyarzabal）、費蘭·托雷斯（Ferran Torres）沃津哈（Vozinha）；莫雷拉（Moreira）、科斯塔（Logan Costa）、洛佩斯（R. Lopes）、費爾南德斯（J.P. Fernandes）；阿爾卡霍（Telmo Arcanjo）、蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、塞梅多（Yannick Semedo）、品拿（Kevin Pina）；門德斯（Mendes）、利弗拉蒙托（Livramento）拉明·亞馬爾年僅18歲，已是全球最受矚目的天才球員之一，即便首發受傷勢影響，他一旦登場仍是場上最大焦點。而維德角全隊也是首次踏上世界盃，對這支全國人口只有台北市五分之一不到的小國而言，光是出賽就已書寫歷史。兩隊之間的「世代交替」氛圍，令本場充滿特殊情感價值。2024年金球獎得主羅德里（Rodri）在長達近一年的膝傷修養後強勢復出，搭配佩德里的串聯，西班牙中場組合被視為本屆世界盃最強陣容之一。相較之下，維德角主要依靠在荷甲效力的賈米羅·蒙泰羅（Jamiro Monteiro）撐起中場，實力差距相當懸殊，中場主導權幾乎注定歸於西班牙。現年36歲的萊安·門德斯（Ryan Mendes）已是維德角有史以來出場次數最多（97場）、進球最多（22球）的球員。本屆世界盃極可能是他職業生涯的最後一次世界盃征程，他的表現將成為全場最感人的看點之一。兩隊在紙面上的差距是本屆世界盃小組賽中最懸殊的對決之一。西班牙坐擁世界頂級中場、深厚輪換陣容，以及歐洲冠軍的高昂士氣；維德角雖然創造了非洲資格賽的奇蹟，但在面對世界頂尖球隊時，技術與體能差距將難以彌補。預計西班牙將以壓制性的控球掌控節奏，上半場取得領先，下半場換上亞馬爾、尼科等板凳強援後進一步擴大比數。維德角全隊將全力防守爭取面子，但最終難逃大比分敗績。