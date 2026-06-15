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◼︎桃園市6月16日停水範圍一次看

▲桃園市6月16日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台中市6月16日停水範圍一次看

降壓地區

▲台中市6月16日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎彰化縣6月16日停水範圍一次看

▲彰化縣6月16日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎嘉義縣6月16日停水範圍一次看

▲嘉義縣大林鎮6月16日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲嘉義縣中埔鄉6月16日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎宜蘭縣6月16日停水範圍一次看

降壓地區

▲宜蘭縣6月16日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲宜蘭縣礁溪鄉6月16日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台東縣6月16日停水範圍一次看

▲台東縣6月16日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月16日（週二）在以及上述6縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月16日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：停水施工改接作業中壢區：中山東路二段、利民路、吉長二街、吉長街、和祥街、幸福街、後興路二段、徐州街、昆明街、林森路、環中東路二段、百韜一街、福州路、自忠二街、自忠街、興元路、龍岡路二段；後寮里、振興里。停水原因：新裝工程停水施工改接作業北屯區：舊社里。 台中市詔安街以東、南興北一路以南、敦富東街以西、松竹路一段以北等一帶。北屯區：舊社里。潭子區：福仁里、頭家東里。 台中市北屯路、大成街及中山路一段386巷以東、南興北三路以南、旱溪西路四段及旱溪西路五段以西、松竹路一段以北等一帶。停水原因：汰換管線工程鹿港鎮：平和路、新生街、正義街。停水原因：漏水調查作業嘉義縣大林鎮、過溪里、三和里、大美里 （中興路三段、過溪、大美)等用戶。停水原因：管線汰換工程中埔鄉：嘉132線1K+600~3K+200停水原因：用戶新(改)裝勞務採購施工蘇澳鎮：三民路、仁愛路、忠孝路、海山東路、海山西路、聖愛路、隘丁路。蘇澳鎮：功勞路、和平路、城中路、城南路、城東路、大圳路、忠孝路、樂群路、海山東路、海山西路、港口路、蘇濱路一段、蘇濱路二段、隘丁路。宜蘭縣/蘇澳鎮/三民路、五甲路、仁愛路、信義路、和平路、城中路、城南路、城東路、大圳路、忠孝路、樂群路、永愛路、海山東路、海山西路、港口路、聖愛路、興安路、隘丁路、隘界路。停水原因：新舊管連絡停水施工礁溪鄉：踏踏三路、踏踏三路21巷、踏踏三路51巷、玉民路一段。停水原因：汰換管線工程台東市：四維路一段、仁愛國小。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。