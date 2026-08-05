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▲婷婷（左）今年春節其實才貼出與兒子邵逸翔（右）的合照。（圖／婷婷 MIHO臉書）

男星邵昕過去在節目《康熙來了》靠著浮誇的說話風格走紅，2010年開始他則淡出演藝圈，專注做餐飲、直銷，甚至還進軍美國發展，而他與前妻婷婷所生的兒子邵逸翔近日卻遭多人指控有金錢糾紛。邵逸翔以假名字在網路上交友，跟對方約出來見面後騙吃騙喝，事蹟包含吃海底撈只帶10塊錢、借用悠遊卡不歸還等，受害者眾多，他們甚至已成立「受害者聯盟」要向邵逸翔討公道。據《鏡週刊》報導，現年23歲的邵逸翔玩交友軟體時謊稱自己18歲，還有韓國血統，化名「尹楚安」跟網友約出來見面，對象有男有女。見面後，邵逸翔點餐通常都沒在客氣，點了一堆高單價餐點，結帳時卻說自己身上沒錢，因為他只是學生，零用錢不多等等，誆騙對方先墊付，但不會還錢。有受害者表示，他跟邵逸翔約吃海底撈，結果邵逸翔身上居然只帶10元，說之後會還他餐錢，卻遲遲沒下文。另一名受害者則是借給邵逸翔行動電源、悠遊卡，邵逸翔卻從未歸還，但受害者透過APP發現，悠遊卡明明還有被使用的跡象，多次跟邵逸翔聯絡卻都無法取得回應。另外，也有一些受害者追討欠款後，卻反被邵逸翔辱罵，他還稱自己有反社會人格，威脅要傷害對方，讓受害者不知所措，後來才知道邵逸翔根本是慣犯，錢幾乎都討不回來。目前受害者們紛紛在Threads上分享自己的遭遇、公開邵逸翔的照片，提醒其他人不要上當，「反正他很摳就對了，我跟他聊天過就覺得很噁心」、「超不要臉，這種到處騙飯騙錢的真的先不要欸」、「這個之前就被爆過是自戀型人格，覺得自己明明很帥為什麼不紅，你要約他，他是賞臉出來，所以你要負責結帳」。針對以上指控，邵昕、婷婷以及邵逸翔本人都暫無回應。