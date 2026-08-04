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好市多賣不完的烤雞跑去哪？下場不是丟掉：最後用途超聰明

▲好市多為了避免食材浪費，出手將烤雞成為「熟食重新再製」一環，並成功打造資源再利用的永續概念。（圖／記者徐銘穗攝）

。為確保會員買到手時仍保持熱度，賣場採「每2小時補貨」模式，只要烤雞超過賞味時間，就會立即從保溫櫃下架，並由後場人員拆雞分切，變身成可再利用的雞肉食材。

賣不完沒浪費！好市多烤雞「第二人生」公開：拆解再重製

▲部分門市除了會將烤雞加工成熟食料理以外，還會把烤雞拆解後分裝，推出烤雞腿、雞小腿等不同品項，讓退場烤雞換個方式再登場。（示意圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

不只熟食重製！好市多剩食「4大處理方式」太聰明

完美成效除了透過熟食重新再製以外，也得歸功於「捐贈食物銀行、分送動物飼料、轉化為綠能發電」等策略。

▲好市多長年與Feeding America等大型機構合作，光是在美國地區一年就捐出約7萬6000噸食物；此外，好市多還有超過1萬2000噸的剩餘食物，也會被送往動物救援計畫，成為動物園、農場中動物的食物來源。（圖／記者鍾怡婷攝）

美式賣場好市多（Costco）烤雞以大份量與高CP值廣受會員喜愛，但也因此造就許多剩食。這招不只不浪費食材，又能保持供貨量，聰明作法讓會員讚賞不已。好市多每年都會產生大量剩餘食物，為了解決食材浪費問題，近年持續推動多項永續策略，其中人氣商品「好市多烤雞」雖然銷量驚人，但也是剩食一大來源。不過根據美國食品網站《Chowhound》報導，報導指出，好市多烤雞在各分店都有驚人銷量，平均每年可賣出約17.2萬隻被撤下的烤雞並非直接丟棄，而是經過後場廚房重新加工，從鮮嫩雞肉絲到濃郁湯頭，許多都來自於當日未售出的烤雞，讓好市多在維持餐點品質的同時，也能減少食材浪費。值得一提的是，，不只延續食材價值，也讓熟食區維持多元供應，巧妙的作法讓不少會員大讚相當聰明。事實上，好市多早在2019年訂下目標，期望將80%的食物垃圾從垃圾掩埋場轉移出去，並在最新公布的《2025年全球浪費報告》中，好市多不只達標，還做到82.8%食物轉移率。據悉，，光是在美國地區一年就捐出約7萬6000噸食物；此外，，成為動物園、農場中動物的食物來源。好市多從捐贈、再製到能源轉換，多管齊下減少食物浪費，這套做法也讓原本可能被丟棄的食材找到新用途，並發揮最大效益。