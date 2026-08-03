我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台玻董事長林伯實（左下）將徐子翔（右上）視如己出，2025年春節時還有一起拍大合照。（圖／徐莉玲臉書）

▲徐莉玲的媳婦譚以欣至今仍不時會在社群發文，貼出夫妻合照來思念老公。（圖／譚以欣IG@oliviawawa）

台玻集團總裁夫人、學學文創創辦人徐莉玲因抹黑王菲傷害張柏芝一事，身心狀況引起外界關注。其實她今年初才遭逢喪子之痛。徐莉玲早年曾被前夫家誆騙長子已夭折，直到13年後才驚覺是場謊言並與兒子相認；未料兒子徐子翔於2024年風光娶回被譽為「最美老闆」的網紅電商創辦人譚以欣後，竟在不到兩年的時間，於今年春節期間突然輕生離世，享年50多歲，讓徐莉玲悲痛萬分。據《鏡週刊》報導，徐莉玲的長子徐子翔與GPLUS手機家族出身、曾以「最美老闆」身分登上《小姐不熙娣》的譚以欣背景相當，都曾留美念書、信仰一致，交往半年後就決定結婚。雙方於2023年訂婚，並於2024年1月登記結婚、同年5月在台北萬豪酒店舉辦盛大婚禮，這段豪門聯姻當時被外界傳為佳話。徐莉玲當時對兒子喜結連理感到相當高興，還曾在社群平台感性發文祝福：「孩子，你終於找到了你的真愛伴侶，媽咪相信你一定會成為一個好丈夫、好女婿，將來做個好父親，組建幸福美滿的家庭！」但今年春節期間，徐子翔因身心因素選擇輕生，這讓徐莉玲極度悲痛，難過到甚至未能親自處理後事或出席告別式，家族對於整個治喪過程也極為低調保密。直到近期徐莉玲因抹黑王菲事件受到討論，親友才透露她正承受「白髮人送黑髮人」的巨大打擊。據悉，這段母子緣分其實歷經重重波折。徐莉玲早年在美國與一名商人結婚並生下徐子翔，當時的她還在念書、不諳世事，前夫家人因想留住孩子且不願維持婚姻，竟對她撒謊宣稱兒子已經夭折。悲痛萬分的徐莉玲隨後離婚返台創業，全心投入事業，成為商界知名女強人。直到13年後，已嫁入台玻林家的徐莉玲透過友人牽線，才見到了長大成人的徐子翔，並得知當年的真相，母子倆終於相認。徐子翔隨後返台發展並改從母姓，台玻集團總裁林伯實也將他視如己出，並於2024年以家長身分出席其婚禮。豈料歷經13年分離才重逢的母子，如今卻天人永隔，令人不勝唏噓。而同樣心碎的還有徐子翔的妻子譚以欣，兩人當初戀愛時恩愛甜蜜，徐子翔曾透露自己因不熟悉中文，生活中仍高度依賴妻子，更稱遇到譚以欣，是找到生命中「無條件的愛」，求婚也特地選在譚以欣2023年8月生日當天，帶她到希臘度過浪漫時刻。婚後譚以欣更經常在直播中提到老公，頻繁分享夫妻甜蜜日常，怎料結婚不到2年就失去丈夫。譚以欣在今年西洋情人節還於社群貼出合照，寫下：「老公，情人節快樂！有些愛不會改變，即使生活已經變了」，惹人鼻酸。據悉，徐莉玲本想將房子留給媳婦，但譚以欣因無法獨自面對充滿兩人共同回憶的房屋，最終選擇拋棄繼承，婆媳兩人自憾事發生後便再無交集。