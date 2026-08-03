白海豚颱風日前已經減弱為中度颱風，不過其路徑目前依舊沒有辦法確定，由於靠近時間剛好是父親節，不少家庭都有安排行程，非常關注颱風到底會不會來。《NOWNEWS》特別整理白海豚颱風最新動態，包括最新路徑預估、會不會登陸、颱風強度、全台風雨時程以及最新暴風侵襲率，提供民眾一文掌握最新颱風消息！
白海豚颱風減弱中颱仍超肥！最新路徑、會登陸嗎一次看
根據中央氣象署最新資料，白海豚颱風中心位置目前在北緯23.9度，東經149.5度，以每小時21公里速度，向西北西進行。中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320 公里，十級風平均暴風半徑180公里，雖然目前已經減弱為中度颱風，但依舊是一個大環流的颱風。
最新路徑預估，未來幾天白海豚颱風會持續西行，不過通過日本沖繩之後，就是非常重要的轉折關鍵，目前AI模式認為白海豚最終還是轉彎北上，傳統模式則普遍支持繼續西行直驅中國華中，登陸台灣的機率較低，不過如果是走傳統模式路線的話，對台灣影響就會加大，還要再過幾天路徑才會更明朗。
白海豚颱風父親節靠最近！全台預估風雨時程出爐
氣象署表示，父親節周末白海豚颱風距離最近，目前預估靠近台灣時可維持中度颱風至輕度颱風上限，但後續路徑不確定仍然很大，影響台灣程度需要視接近程度而定，不排除會發布海上警報。
按照目前颱風路徑來看，周末北部地區、中部山區有陣雨，並有局部大雨，尤其北部山區有局部豪雨機率；中南部、東北部地區、其他山區局部陣雨；花東地區多雲到晴為主，僅零星陣雨，要注意有焚風出現，局部高溫36°C以上。
全台最新暴風侵襲率！停班停課機率「看白海豚怎麼游」
根據氣象署最新「主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，基隆市最高達到28％；其次是台北市、連江縣26%；新北市、宜蘭縣25％；新竹縣22%；新竹市21％。北部地區普遍都是20%以上，中部地區介於10%至20%之間，南部地區則都是10%以下。
至於許多人都關心的停班停課資訊，如果白海豚颱風路徑持續西行，甚至有往南修正的情況出現的話，那麼對北台灣的影響就會更大，周六就非常有可能會停班停課。但目前來說言之過早，請民眾還是要持續關注最新颱風動態，滾動式調整父親節相關行程。
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根據中央氣象署最新資料，白海豚颱風中心位置目前在北緯23.9度，東經149.5度，以每小時21公里速度，向西北西進行。中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320 公里，十級風平均暴風半徑180公里，雖然目前已經減弱為中度颱風，但依舊是一個大環流的颱風。
最新路徑預估，未來幾天白海豚颱風會持續西行，不過通過日本沖繩之後，就是非常重要的轉折關鍵，目前AI模式認為白海豚最終還是轉彎北上，傳統模式則普遍支持繼續西行直驅中國華中，登陸台灣的機率較低，不過如果是走傳統模式路線的話，對台灣影響就會加大，還要再過幾天路徑才會更明朗。
氣象署表示，父親節周末白海豚颱風距離最近，目前預估靠近台灣時可維持中度颱風至輕度颱風上限，但後續路徑不確定仍然很大，影響台灣程度需要視接近程度而定，不排除會發布海上警報。
按照目前颱風路徑來看，周末北部地區、中部山區有陣雨，並有局部大雨，尤其北部山區有局部豪雨機率；中南部、東北部地區、其他山區局部陣雨；花東地區多雲到晴為主，僅零星陣雨，要注意有焚風出現，局部高溫36°C以上。
根據氣象署最新「主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，基隆市最高達到28％；其次是台北市、連江縣26%；新北市、宜蘭縣25％；新竹縣22%；新竹市21％。北部地區普遍都是20%以上，中部地區介於10%至20%之間，南部地區則都是10%以下。
至於許多人都關心的停班停課資訊，如果白海豚颱風路徑持續西行，甚至有往南修正的情況出現的話，那麼對北台灣的影響就會更大，周六就非常有可能會停班停課。但目前來說言之過早，請民眾還是要持續關注最新颱風動態，滾動式調整父親節相關行程。
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