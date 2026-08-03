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白海豚颱風減弱中颱仍超肥！最新路徑、會登陸嗎一次看

雖然目前已經減弱為中度颱風，但依舊是一個大環流的颱風。

目前AI模式認為白海豚最終還是轉彎北上，傳統模式則普遍支持繼續西行直驅中國華中，登陸台灣的機率較低

▲白海豚颱風目前路徑出現2劇本，在經過沖繩之後可能會直接北轉直上，也可能持續向西前行。（圖/台灣颱風論壇臉書）

白海豚颱風父親節靠最近！全台預估風雨時程出爐

不排除會發布海上警報。

周末北部地區、中部山區有陣雨，並有局部大雨，尤其北部山區有局部豪雨機率；中南部、東北部地區、其他山區局部陣雨

▲父親節周末白海豚颱風距離最近，目前預估靠近台灣時可維持中度颱風至輕度颱風上限，周末中部以北局部大雨；北部山區局部豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

全台最新暴風侵襲率！停班停課機率「看白海豚怎麼游」

基隆市最高達到28％；其次是台北市、連江縣26%；新北市、宜蘭縣25％；新竹縣22%；新竹市21％。

但目前來說言之過早，請民眾還是要持續關注最新颱風動態，滾動式調整父親節相關行程。