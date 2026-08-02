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台灣泡麵界傳奇被找到是它！這碗低調賣30年：味道都沒變

台灣泡麵品牌「阿Q桶麵」口味眾多，但吃來吃去，他內心最愛的還是「蒜香珍肉」口味

▲台灣泡麵品牌「阿Q桶麵」口味眾多，但有民眾點名「蒜香珍肉」口味是他心中最愛，在網路上引發討論。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

阿Q桶麵熱賣35年！「蒜香珍肉」獨特湯頭難模仿：大碗CP值高

▲阿Q桶麵已在台灣累積長達35年的歷史，其中最具代表性的經典口味，除了生猛海鮮、雞汁排骨、韓式泡菜以外，「蒜香珍肉」也被許多老饕視為此生必吃。（圖／記者李政龍攝）

▲阿Q桶麵「蒜香珍肉」以蒜香濃郁的湯頭為賣點，豬肉湯頭搭配新鮮蒜頭味，散發濃厚撲鼻的蒜香，配上Q彈又口感扎實有勁的麵體，美味程度難被其他品牌模仿（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

味道重連詹姆士也嚇到！阿Q桶麵蒜香珍肉被稱「最蒜泡麵」

詹姆士在影片中還沒開始品嚐，僅先靠近聞了一下湯頭香氣，立刻被撲鼻而來的蒜味震撼，直呼「這像鹽酥雞那個蒜翻天」，可見蒜香濃郁程度非同小可。

▲實際試吃後，詹姆士發現阿Q桶麵蒜香珍肉的蒜味，主要來自於湯頭，麵體本身味道相對普通。（圖／我愛全聯-好物老實説）

阿Q桶麵蒜香珍肉評價曝！眾吃過點出2敗筆：不只是臭

認為該款泡麵味道太濃，容易殘留味道，在辦公室或密閉空間食用時味道會飄散很久，吃完後也容易一直打嗝且嘴裡有濃烈蒜臭味，加上重口味調味在整碗吃完後，吃到後面口感容易偏膩。

台灣泡麵市場推陳出新，但總有幾碗泡麵憑藉老口味，仍在市場上屹立不搖數年。近日就有民眾推薦表示，有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文提到，表示，並好奇詢問「大家阿Q都喜歡吃哪一款呢？」在網路上有不少「阿Q桶麵蒜香珍肉」的擁護者，；但也有人認為阿Q桶麵最經典的口味，是早已消失停產的臭臭鍋口味，「推蒜香，但如果復刻臭臭鍋會更好」。據了解，阿Q桶麵是統一企業於1991年推出的經典大份量桶麵品牌，主打大碗高CP值與飽足感，至今已在台灣累積長達35年的歷史，其中最具代表性的經典口味，除了生猛海鮮、雞汁排骨、韓式泡菜以外，「蒜香珍肉」也被許多老饕視為此生必吃。阿Q桶麵「蒜香珍肉」長存市場多年，就算面對日韓泡麵攻進台灣依舊人氣不減，其阿Q桶麵蒜香珍肉的美味不只是一般民眾驚艷，近日台灣名廚詹姆士在官方YouTube亦分享試吃心得，不過實際試吃後，阿Q桶麵蒜香珍肉風味整體評價高，憑藉著濃郁的蒜香湯頭，在泡麵市場中累積不少愛好者，不同於一般泡麵偏清淡的調味，湯頭主打強烈蒜香，入口後能感受到明顯的蒜味層次，對於喜歡重口味、熱愛蒜香料理的消費者來說，幾乎是一吃就上癮，加上湯頭辨識度極高，反而成為許多泡麵愛好者心中的經典口味。不過也有人持不同看法，只能說一碗泡麵好吃與否，往往取決於個人口味與接受度。