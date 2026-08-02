台灣泡麵市場推陳出新，但總有幾碗泡麵憑藉老口味，仍在市場上屹立不搖數年。近日就有民眾推薦表示，台灣泡麵老牌「阿Q桶麵」蒜香珍肉口味表現出色，賣了30年味道幾乎不變，不只份量多CP值高，湯頭也十分濃郁、麵體口感扎實，就連台灣名廚詹姆士試吃後都被味道嚇到，忍不住稱讚「喜歡吃蒜的人，這個會很愛」，甚至稱它為市面上「最蒜的泡麵」。
台灣泡麵界傳奇被找到是它！這碗低調賣30年：味道都沒變
有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文提到，表示台灣泡麵品牌「阿Q桶麵」口味眾多，但吃來吃去，他內心最愛的還是「蒜香珍肉」口味，並好奇詢問「大家阿Q都喜歡吃哪一款呢？」
在網路上有不少「阿Q桶麵蒜香珍肉」的擁護者，老饕試吃過都忍不住稱讚「阿Q我也只吃這款，目前市面上似乎沒有其他泡麵可取代這個口味」、「阿Q每種口味都好吃，但蒜香最獨特」、「阿Q蒜香珍肉湯頭濃郁，蒜香十足，味道很棒不輸現煮的」；但也有人認為阿Q桶麵最經典的口味，是早已消失停產的臭臭鍋口味，「推蒜香，但如果復刻臭臭鍋會更好」。
阿Q桶麵熱賣35年！「蒜香珍肉」獨特湯頭難模仿：大碗CP值高
據了解，阿Q桶麵是統一企業於1991年推出的經典大份量桶麵品牌，主打大碗高CP值與飽足感，至今已在台灣累積長達35年的歷史，其中最具代表性的經典口味，除了生猛海鮮、雞汁排骨、韓式泡菜以外，「蒜香珍肉」也被許多老饕視為此生必吃。
阿Q桶麵「蒜香珍肉」長存市場多年，就算面對日韓泡麵攻進台灣依舊人氣不減，其以蒜香濃郁的湯頭為賣點，豬肉湯頭搭配新鮮蒜頭味，散發濃厚撲鼻的蒜香，配上Q彈又口感扎實有勁的麵體，美味程度難被其他品牌模仿，加上一碗只要價35元，高CP值特點成為小資族、學生族群的最愛之一。
味道重連詹姆士也嚇到！阿Q桶麵蒜香珍肉被稱「最蒜泡麵」
阿Q桶麵蒜香珍肉的美味不只是一般民眾驚艷，近日台灣名廚詹姆士在官方YouTube亦分享試吃心得，詹姆士在影片中還沒開始品嚐，僅先靠近聞了一下湯頭香氣，立刻被撲鼻而來的蒜味震撼，直呼「這像鹽酥雞那個蒜翻天」，可見蒜香濃郁程度非同小可。
不過實際試吃後，詹姆士發現這款泡麵的蒜味主要集中在湯頭，麵體本身味道相對普通。但詹姆士表示「喜歡吃蒜的人，這個會很愛」，並認為濃厚蒜香表現十分突出，甚至認證是目前市面上「最蒜的泡麵」之一。
阿Q桶麵蒜香珍肉評價曝！眾吃過點出2敗筆：不只是臭
阿Q桶麵蒜香珍肉風味整體評價高，憑藉著濃郁的蒜香湯頭，在泡麵市場中累積不少愛好者，不同於一般泡麵偏清淡的調味，湯頭主打強烈蒜香，入口後能感受到明顯的蒜味層次，對於喜歡重口味、熱愛蒜香料理的消費者來說，幾乎是一吃就上癮，加上湯頭辨識度極高，反而成為許多泡麵愛好者心中的經典口味。
不過也有人持不同看法，認為該款泡麵味道太濃，容易殘留味道，在辦公室或密閉空間食用時味道會飄散很久，吃完後也容易一直打嗝且嘴裡有濃烈蒜臭味，加上重口味調味在整碗吃完後，吃到後面口感容易偏膩。只能說一碗泡麵好吃與否，往往取決於個人口味與接受度。
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有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文提到，表示台灣泡麵品牌「阿Q桶麵」口味眾多，但吃來吃去，他內心最愛的還是「蒜香珍肉」口味，並好奇詢問「大家阿Q都喜歡吃哪一款呢？」
阿Q桶麵熱賣35年！「蒜香珍肉」獨特湯頭難模仿：大碗CP值高
據了解，阿Q桶麵是統一企業於1991年推出的經典大份量桶麵品牌，主打大碗高CP值與飽足感，至今已在台灣累積長達35年的歷史，其中最具代表性的經典口味，除了生猛海鮮、雞汁排骨、韓式泡菜以外，「蒜香珍肉」也被許多老饕視為此生必吃。
阿Q桶麵「蒜香珍肉」長存市場多年，就算面對日韓泡麵攻進台灣依舊人氣不減，其以蒜香濃郁的湯頭為賣點，豬肉湯頭搭配新鮮蒜頭味，散發濃厚撲鼻的蒜香，配上Q彈又口感扎實有勁的麵體，美味程度難被其他品牌模仿，加上一碗只要價35元，高CP值特點成為小資族、學生族群的最愛之一。
阿Q桶麵蒜香珍肉的美味不只是一般民眾驚艷，近日台灣名廚詹姆士在官方YouTube亦分享試吃心得，詹姆士在影片中還沒開始品嚐，僅先靠近聞了一下湯頭香氣，立刻被撲鼻而來的蒜味震撼，直呼「這像鹽酥雞那個蒜翻天」，可見蒜香濃郁程度非同小可。
不過實際試吃後，詹姆士發現這款泡麵的蒜味主要集中在湯頭，麵體本身味道相對普通。但詹姆士表示「喜歡吃蒜的人，這個會很愛」，並認為濃厚蒜香表現十分突出，甚至認證是目前市面上「最蒜的泡麵」之一。
阿Q桶麵蒜香珍肉風味整體評價高，憑藉著濃郁的蒜香湯頭，在泡麵市場中累積不少愛好者，不同於一般泡麵偏清淡的調味，湯頭主打強烈蒜香，入口後能感受到明顯的蒜味層次，對於喜歡重口味、熱愛蒜香料理的消費者來說，幾乎是一吃就上癮，加上湯頭辨識度極高，反而成為許多泡麵愛好者心中的經典口味。
不過也有人持不同看法，認為該款泡麵味道太濃，容易殘留味道，在辦公室或密閉空間食用時味道會飄散很久，吃完後也容易一直打嗝且嘴裡有濃烈蒜臭味，加上重口味調味在整碗吃完後，吃到後面口感容易偏膩。只能說一碗泡麵好吃與否，往往取決於個人口味與接受度。