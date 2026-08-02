根據日本氣象廳表示，位在菲律賓東方海面上的熱帶擾動94W，於昨（1）日增強為熱帶性低氣壓TD15，最快將於今（2）日發展為今年第14號颱風「鯨魚」（Kujira，日本命名），屆時有可能與白海豚颱風形成雙颱局面，鯨魚颱風預測路徑將朝西北方向移動；同時氣象專家吳德榮預測，鯨魚颱風即使發展成颱，也會是短命颱，但根據歐洲模式顯示，白海豚未來10天「暴風範圍侵襲機率圖」增加，台灣北部海面的機率約在50%，陸地的機率亦達20%左右，莫掉以輕心。
又有新颱風！準鯨魚颱風估今晚生成：最新路徑曝
熱帶擾動94W已增強為熱帶性低氣壓TD15，根據日本氣象廳資料顯示，目前太平洋海面上有強烈颱風白海豚及一個新形成的熱帶低氣壓，預測熱帶低氣壓未來路徑將朝西北方向移動，最快將於今日升格為鯨魚颱風。
針對白海豚颱風動向，日本氣象廳則預估，目前其以時速25公里朝西北西方向移動，預計朝著日本逼近，後續可能對九州一帶造成影響，預估下周四（6日）會靠近琉球附近海域。
鯨魚颱風是短命颱「可能被白海豚吃掉」！白海豚侵台機率增
中央氣象署說明，熱帶性低氣壓TD15最快今（2）日晚間至明（3）日清晨有機會生成今年第14號颱風「鯨魚」（KUJIRA），屆時有可能形成雙颱局面。氣象專家吳德榮則在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中分析，在呂宋島東方的熱帶性低氣壓TD15，將會向東北東迴轉，即使發展成輕颱，也會是短命颱。氣象粉專「台灣颱風論壇」亦判斷，TD15有機會在登陸菲律賓前成為颱風，但可能被白海豚從菲律賓拖出來吃掉。
吳德榮指出，第13號強颱「白海豚」巔峰已過，將緩慢減弱為中颱上限的大型颱風；未來5天行徑向西北西略轉偏西進行，朝琉球附近逼近。根據最新歐洲模式系集模擬顯示，未來10天「暴風範圍侵襲機率圖」顯示，系集平均路徑經日本琉球附近、東海南部、再登陸浙江、福建交界，暴風範圍侵襲機率琉球一帶為70%，台灣北部海面的機率約在50%，陸地的機率亦達20%左右，因白海豚影響範圍大，又在門口調整、應續密切觀察，莫掉以輕心。
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熱帶擾動94W已增強為熱帶性低氣壓TD15，根據日本氣象廳資料顯示，目前太平洋海面上有強烈颱風白海豚及一個新形成的熱帶低氣壓，預測熱帶低氣壓未來路徑將朝西北方向移動，最快將於今日升格為鯨魚颱風。
鯨魚颱風是短命颱「可能被白海豚吃掉」！白海豚侵台機率增
中央氣象署說明，熱帶性低氣壓TD15最快今（2）日晚間至明（3）日清晨有機會生成今年第14號颱風「鯨魚」（KUJIRA），屆時有可能形成雙颱局面。氣象專家吳德榮則在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中分析，在呂宋島東方的熱帶性低氣壓TD15，將會向東北東迴轉，即使發展成輕颱，也會是短命颱。氣象粉專「台灣颱風論壇」亦判斷，TD15有機會在登陸菲律賓前成為颱風，但可能被白海豚從菲律賓拖出來吃掉。
吳德榮指出，第13號強颱「白海豚」巔峰已過，將緩慢減弱為中颱上限的大型颱風；未來5天行徑向西北西略轉偏西進行，朝琉球附近逼近。根據最新歐洲模式系集模擬顯示，未來10天「暴風範圍侵襲機率圖」顯示，系集平均路徑經日本琉球附近、東海南部、再登陸浙江、福建交界，暴風範圍侵襲機率琉球一帶為70%，台灣北部海面的機率約在50%，陸地的機率亦達20%左右，因白海豚影響範圍大，又在門口調整、應續密切觀察，莫掉以輕心。