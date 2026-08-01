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金州勇士隊在休賽季面臨重重挑戰，隨著當家球星柯瑞（Stephen Curry）邁入38歲，球隊急需把握其最後的奪冠視窗。根據最新消息指出，勇士管理層並未放棄讓杜蘭特（Kevin Durant）鳳還巢的想法；更有美媒專家強烈呼籲勇士應竭盡所能促成這對昔日冠軍搭檔重聚，以避免柯瑞重演當年科比（Kobe Bryant）生涯末期的遺憾。根據隨隊記者西格爾（Brett Siegel）的報導，勇士對於未來某一天讓柯瑞與兩屆總決賽MVP杜蘭特重聚的想法，始終抱持開放態度。消息人士透露，勇士管理層十分歡迎杜蘭特的潛在回歸，且杜蘭特與格林（Draymond Green）、總教練科爾（Steve Kerr）及高層之間，目前並不存在任何矛盾與心結。杜蘭特在2016至2019年效力於勇士期間，場均貢獻25.8分、7.1籃板與5.4助攻，並幫助球隊奪下兩座總冠軍。這套已經被證明過能完美運作的爭冠藍圖，成為勇士內部依然期盼重聚的主因。勇士目前的處境相當艱難。球隊在休賽季未能成功招募詹姆斯（LeBron James），而陣中大將巴特勒（Jimmy Butler）又因前十字韌帶（ACL）撕裂仍在復健中。這讓高層在為柯瑞尋找可靠爭冠幫手的任務上備受壓力。《體育畫報》專家曼尼克斯（Chris Mannix）在播客節目中拋出震撼提案：「把杜蘭特帶回金州吧！」他指出，杜蘭特已經證明過自己能與柯瑞完美契合。曼尼克斯甚至提議，如果休士頓火箭隊等球隊參與交易，勇士可以考慮以巴特勒與未來選秀權作為籌碼來促成此事。儘管杜蘭特過去曾表態對重返灣區興致缺缺，但曼尼克斯認為，兩人在籃球上的極高契合度應該大於這些歷史顧慮。美媒進一步將柯瑞目前的處境，與已故傳奇球星科比·布萊恩的生涯末期進行對比。當時的洛杉磯湖人隊未能為處於生涯尾聲的科比配置具備競爭力的陣容，導致他在巨大期望中孤軍奮戰，承受著不合理的要求。如今38歲的柯瑞雖然仍保持著MVP等級的極高水準，但球隊不能指望他在缺乏實質幫助的情況下獨自撐起奪冠希望。