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八點檔演員王凱26日驚傳猝逝，享年43歲，消息震驚演藝圈。今（31）日遺體進行解剖，將釐清確切死因，明天將舉行頭七法會。而身為高雄人的他，也讓外界關注他的告別式會在台北還是高雄舉辦。據了解演藝圈大姐大邱瓈寬「寬姐」已經主動聯繫家屬，將會協助王凱舉辦告別式，確定會在台北舉行。由於王凱是高雄人，在他猝逝之後家屬還在討論他的告別式是否要移回高雄舉辦，對此根據《聯合新聞網》報導，一名與王凱熟識的友人透露，曾有具有特殊體質的朋友感應到，王凱似乎仍掛念著工作，認為自己還要返回攝影棚拍戲，甚至一直喊著「好冷」，民俗人士推測，可能與遺體目前仍暫置冰櫃有關。另有消息指出，劇組也有人自稱曾感受到王凱仍在棚內。另外，王凱今天於台北市懷愛館進行解剖，明日將舉辦頭七法會，但目前因司法程序尚未完全結束，遺體暫時無法發還，因此治喪事宜也還在規劃當中。據了解，「寬姐」邱瓈寬主動向家屬表達願意協助頭七法會及後續告別式，在多方討論後，目前已傾向於在台北舉行告別式，方便演藝圈好友與各界人士送他最後一程。