氣象專家吳德榮今（1）日表示，強烈颱風白海豚平均風速最強達到60米，跟「巴威」、「辛樂克」並列今年風王，因巔峰已過，有緩慢減弱趨勢，但依舊會維持「大而強的颱風」，根據最新路徑預測，暴風侵襲依舊以琉球一帶為主，但外圍環流會掃到台灣北部海面，北台灣下周末轉雨，並可能擴大到中南部。
白海豚外圍環流掃到台灣北部！侵襲機率10%、7日至10日風雨最明顯
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，根據氣象署最新路徑潛勢預測圖，強颱白海豚的平均風速最強時曾達60米/秒，跟「巴威」、「辛樂克」並列今年風王，雖然強度稍微減弱，仍將維持「大而強」的颱風；未來5天行徑向西北西略轉偏西進行，朝琉球方向接近。
吳德榮提到，歐洲人工智能模式（ECMWF AIFS）未來10天的「暴風範圍侵襲機率圖」顯示，系集平均路徑經日本琉球與九州之間、進入東海、登陸中國，暴風範圍侵襲機率也以琉球一帶為最高，台灣北部陸地的機率約在10%左右。下周五至下下周一（7至10日）颱風環流通過北部海面、進入中國，受其外圍環流掠過，北台轉雨，並逐漸擴大至中、南部，因不確定性大、應密切觀察其調整。
白海豚游過來前都是高溫炎熱天氣！外出記得防曬、補水
吳德榮表示，今天太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴時多雲、午後山區有局部雷雨的機率，各地白天偏熱，要防曬防中暑。今天各地氣溫北部24至37度、中部25至36度、南部24至36度、東部22至36度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下周三（2日至5日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定，正值盛夏各地晴熱，都要注意防曬、防中暑，山區午後偶有局部降雨的機率。下周四（6日）東北風迎風面（北海岸、北部山區）偶有局部短暫雨、午後中南部局部雷陣雨的機率提高。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，根據氣象署最新路徑潛勢預測圖，強颱白海豚的平均風速最強時曾達60米/秒，跟「巴威」、「辛樂克」並列今年風王，雖然強度稍微減弱，仍將維持「大而強」的颱風；未來5天行徑向西北西略轉偏西進行，朝琉球方向接近。
吳德榮提到，歐洲人工智能模式（ECMWF AIFS）未來10天的「暴風範圍侵襲機率圖」顯示，系集平均路徑經日本琉球與九州之間、進入東海、登陸中國，暴風範圍侵襲機率也以琉球一帶為最高，台灣北部陸地的機率約在10%左右。下周五至下下周一（7至10日）颱風環流通過北部海面、進入中國，受其外圍環流掠過，北台轉雨，並逐漸擴大至中、南部，因不確定性大、應密切觀察其調整。
吳德榮表示，今天太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴時多雲、午後山區有局部雷雨的機率，各地白天偏熱，要防曬防中暑。今天各地氣溫北部24至37度、中部25至36度、南部24至36度、東部22至36度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下周三（2日至5日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定，正值盛夏各地晴熱，都要注意防曬、防中暑，山區午後偶有局部降雨的機率。下周四（6日）東北風迎風面（北海岸、北部山區）偶有局部短暫雨、午後中南部局部雷陣雨的機率提高。