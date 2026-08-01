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洛杉磯道奇今年休季砸下4年總值2.4億美元（約新台幣7.7億元）重金簽下外野手塔克（Kyle Tucker），原本外界期待他能成為打線新核心。不過本季至今，塔克在攻守兩端僅繳出中規中矩的成績，未完全展現頂薪球星身手。儘管外界開始討論這筆投資是否符合期待，道奇當地媒體卻沒有太多批評聲浪。《橘郡紀事報》資深記者普蘭克特（Bill Plunkett）分析指出，關鍵在於道奇從未把塔克定位為唯一核心，而是打造冠軍陣容中的拼圖，「道奇能這樣揮霍都因為有大谷翔平養家。」擁有超過20年大聯盟採訪資歷、曾撰寫大谷翔平專書的《橘郡紀事報》名記普朗基特（Bill Plunkett）分析，大眾往往容易用「薪水高低」來衡量球員的期望值，但在道奇隊的體系中並非如此。「我常強調，大家應該把『選手能力』與『合約年薪』分開看待。」普朗基特指出，道奇當初之所以掏出天價砸下塔克，純粹是因為自由市場的競價環境所致，並非期望他一加盟就要超越所有人、成為陣中最重要的頭牌球員。普朗基特分析：「高薪並不代表高層對他的定位期待會無限膨脹。雖然球團對他目前的數據可能不盡滿意，但從一開始，道奇就把他定位為圍繞在核心主角身旁的『頂級綠葉』，而不是第一主角。」普朗基特進一步解析，道奇隊目前的招牌「MVP連線」大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）才是絕對的主角。包括蒙西（Max Muncy）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、史密斯（Will Smith）以及塔克等人，則構成了大聯盟最強大的「綠葉」。只要塔克能在季後賽等關鍵時刻擊出致勝安打或關鍵全壘打，這筆合約就已經超值。對於外界時常批判道奇隊瘋狂簽下大型合約、宛如「邪惡帝國」的質疑，普朗基特指出，道奇隊之所以有本錢這樣「揮霍」，最大的幕後功臣正是大谷翔平。大谷翔平於2023年底簽下10年7億美元的歷史級合約，其中包含了高達6.8億美元的延後支付條款。若單看平均年薪（AAV），大谷的實質現值約每年7000萬美元，與塔克的年薪差距並不算龐大，這讓塔克相較之下看似顯得「高薪低能」。對此，普朗基特笑著闢謠：「完全不用擔心。美國有一句俗諺叫『making ends meet（收支平衡）』。事實上，正是大谷翔平在幫道奇維持家計。」大谷除了在球場上的MVP表現外，場外所帶來的龐大贊助商收入、周邊商品與商業效益，為道奇注入了恐怖的資金流。這讓球團有足夠的口袋深度容許塔克的合約彈性。