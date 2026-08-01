有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，全台第4家分店台中店7月18日正式進駐漢神洲際購物中心，再加上台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店，等於共計有4家分店，今（1）日11:00開放10月份所有分店的預約。《NOWNEWS今日新聞》整理訂位技巧、規則、平台與必吃菜色等資訊，一文掌握。
島語台中洲際店7月18日正式開幕，並首次規劃出戶外露臺「森之島」，漢來美食表示，期望之後也可作為小型宴客、私人聚會及證婚儀式使用。台中店還特別推出多道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、選用新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、採用大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」等。
而今日8月1日將是島語預約日，一次可搶全台4家分店的座位，訂位方式、規則等資訊以下一次完整披露。
🟡「島語」4家分店如何訂位？注意事項一次看
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如8月1日上午11:00，就可預訂2026年10月份訂位。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
🟡「島語」4家分店相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
台中漢神洲際店地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（預計7月18日開幕）
台中漢神洲際店電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，首先許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等。而「島語」的生魚片強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。
現切肋眼牛排、羊排與戰斧豬排 肉控必吃
中式料理區則有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等。
高雄福華大飯店「麗香苑」父親節檔期請爸爸吃龍蝦
另外，一年一度父親節即將到來，高雄福華大飯店則是宣布，將推出「爸氣饗宴」系列活動，飯店內餐廳推出限時優惠，以龍蝦料理做主題。其中，位在5樓的麗香苑自助餐廳推出親子同樂優惠，平日用餐享7歲以下孩童免費；父親節期間（8月7日晚餐~8月9日午晚餐）餐價每位1088元，8人以上用餐加贈清蒸蒜蓉波士頓龍蝦一尾，16人贈送兩尾，另消費滿6000元以上加贈香檳2杯（贈完為止）。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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🟡「島語」4家分店如何訂位？注意事項一次看
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如8月1日上午11:00，就可預訂2026年10月份訂位。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
🟡「島語」4家分店相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
台中漢神洲際店地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（預計7月18日開幕）
台中漢神洲際店電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，首先許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等。而「島語」的生魚片強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。
現切肋眼牛排、羊排與戰斧豬排 肉控必吃
中式料理區則有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等。
高雄福華大飯店「麗香苑」父親節檔期請爸爸吃龍蝦
另外，一年一度父親節即將到來，高雄福華大飯店則是宣布，將推出「爸氣饗宴」系列活動，飯店內餐廳推出限時優惠，以龍蝦料理做主題。其中，位在5樓的麗香苑自助餐廳推出親子同樂優惠，平日用餐享7歲以下孩童免費；父親節期間（8月7日晚餐~8月9日午晚餐）餐價每位1088元，8人以上用餐加贈清蒸蒜蓉波士頓龍蝦一尾，16人贈送兩尾，另消費滿6000元以上加贈香檳2杯（贈完為止）。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！