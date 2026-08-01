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32歲的NBA前鋒理查森（Josh Richardson）透過社群媒體正式發布退役聲明，他職業生涯在邁阿密熱火時期最讓人印象深刻。作為次輪新秀出身的球員，他在NBA征戰了10個賽季，生涯留下場均11.5分、3籃板、2.6助攻與1抄截的成績。理查森寫了一封感人的退役聲明中，直言自己在場上總是毫無保留，對生涯毫無遺憾。理查森生涯單場最高曾砍下37分，更曾在2019年面對金州勇士隊時狂轟8記三分球、繳出37分5助攻的優異數據，力壓該場拿下25分與5記三分球的柯瑞（Stephen Curry）。理查森在2015年選秀會上於次輪第40順位被邁阿密熱火隊選中，大學時期就讀於田納西大學。憑藉著強硬的防守與穩定的三分投射能力，他逐步在聯盟中站穩腳跟。在效力熱火時期，理查森不僅能持球也能打無球，更擅長盯防對手的外線核心，一度被外界視為熱火未來的建隊重要拼圖。2019年，在熱火引進巴特勒（Jimmy Butler）的交易中，理查森作為核心籌碼被送往費城76人隊，自此開啟了漂泊的職業生涯，輾轉多支球隊擔任輪換球員。在10年的NBA生涯中，理查森出賽554場例行賽，場均上場28.5分鐘，投籃命中率達42.8%、三分球命中率36.3%、罰球命中率84.6%。他先後效力過以下球隊：邁阿密熱火、費城76人、達拉斯獨行俠、波士頓塞爾提克、聖安東尼奧馬刺、紐奧良鵜鶘。2023年，他短暫重返發跡地熱火隊，可惜反覆遭受肩部傷病侵襲，導致競技狀態下滑。2025年2月被猶他爵士隊裁掉後，便始終未能獲得新的NBA合約，如今正式宣告退役，告別賽場。理查森在退役聲明中感性寫道：「我總是拼盡全力，這就是為什麼我可以毫無遺憾地說出這番話。我很感激能夠熱愛這項運動，籃球也回饋給我同等的熱愛。我的職業生涯裡，從高中、大學到NBA職業賽場，沒有任何道路是預先鋪好的。我日復一日謙卑地刻苦訓練，努力成為更好的自己。」「致所有球迷、教練與隊友，希望我留給大家的是不錯的印象與積極的形象。愛你們的，理查森（沒錯，這是退役聲明）。」