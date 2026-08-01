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日本熊本縣本週發生強震，造成至少35人罹難，日本首相高市早苗7月30日在X平台，以日文、英文公開感謝國際社會的幫助，標註6位國家領袖，卻因沒有台灣總統賴清德，意外掀起輿論熱議，事隔一天，高市早苗7月31日再度於X平台發文，這次感謝名單則有提到台灣。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，已特別透過管道向日本首相官邸確認，得到了非常清楚的答覆，希望台日關係不要因此受到不必要的挑撥。矢板明夫在臉書粉專發文稱，高市首相7月30日在X發表的那篇感謝文，本來就是寫給全世界所有關心、支援熊本地震的人，而不是只向6位國家領袖致謝，之所以在文中特別標註韓國、巴西、法國等6位領導人，是因為他們在熊本地震發生後，透過X的個人帳號，向高市本人發出慰問訊息，所以高市首相在發文時，也利用「@」功能，提醒這6位領導人閱讀，這只是一種社群平台的互動方式，並不代表感謝對象僅限於這6人。矢板明夫提到，賴清德總統在地震發生後第一時間，也公開向日本表達慰問，並表示願意提供協助，日本方面一直都非常清楚，也十分感謝。由於這件事情在外界產生了一些誤解，所以高市首相週五下午再次發文，重新向地震發生後，所有支持、鼓勵、慰問日本的各個國家、地區及組織表達感謝，當然也包括台灣。矢板明夫強調，這件事應該到此為止，高市早苗一直是日本政壇最重視台灣的政治人物之一，她對台灣的友善與支持，不是單靠一篇貼文，而是靠長年累積的實際行動來證明，多年來，台灣與日本在地震、疫情以及各種困難時刻，始終相互扶持，更應珍惜這份情誼，不要因為社群平台的一個標註、一篇貼文，就輕易產生懷疑與誤解，甚至掉入有心人士為挑撥台日關係而設下的陷阱。最後，矢板明夫也呼籲，身處資訊爆炸的時代，希望大家都能以理性看待這件事情，共同守護得來不易的台日友誼。