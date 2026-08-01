8月新制將陸續上路，台鐵買票規定也將跟著變動。根據台鐵表示，因應暑假旅運高峰，從今（1）日起至8月31日期間，西部幹線EMU3000型新自強號每週五、週六、週日將停售自由座車票，全面改採「全車對號座」營運，但乘車日當日仍會在全台各車站販售200張無座票，除第6車騰雲座艙外的其餘車廂皆可搭乘，《NOWNEWS》整理台鐵8月新制重點，帶領讀者快速了解。
📌台鐵8月新制重點整理！停售西部EMU3000自由座票
■ 實施時間：115年8月1日至8月31日
■ 適用車次：西部幹線EMU3000型新自強號
■ 實施日期：每週五、週六、週日
■ 規定變動：西部幹線EMU3000型新自強號將於實施期間停售自由座車票，全面改採「全車對號座」營運。
■ 實施目的：因應暑假旅運高峰，提升疏運效率及整體服務品質。
📌EMU3000型新自強號臨時搭車怎麼辦？
乘車當天可至各車站售票窗口及自動售票機，購買「無座票」，每班次限量200張，供民眾搶購。
📌EMU3000型新自強號無座票可搭哪些車廂？
■ 可站立車廂：第1至第5車廂、第7至第12車廂。
■ 禁止進入車廂：第6車騰雲座艙
由於騰雲座艙類似商務車廂，車內提供更寬敞座位、免費精緻餐飲及專人服務，為了維護乘客權益，騰雲座艙不開放持無座位車票民眾進入站立，亦不得憑TR-PASS、Joint-Pass雙鐵周遊券搭乘。
📌別刷悠遊卡、TPASS上車！違規超慘：加罰票價50%
根據台鐵規定，普悠瑪、太魯閣、EMU3000型新自強號的對號車種，不可使用電子票證或通勤月票（如悠遊卡、一卡通、TPASS行政院通勤定期票等）直接刷進站搭乘。
若誤上車被查獲，除了補票外，還會加收應補票價50%的違約金。建議民眾應事先購買對號座車票，或改搭可使用電子票證乘車的列車，以免誤觸規定，增加額外費用。
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■ 實施時間：115年8月1日至8月31日
■ 適用車次：西部幹線EMU3000型新自強號
■ 實施日期：每週五、週六、週日
■ 規定變動：西部幹線EMU3000型新自強號將於實施期間停售自由座車票，全面改採「全車對號座」營運。
■ 實施目的：因應暑假旅運高峰，提升疏運效率及整體服務品質。
乘車當天可至各車站售票窗口及自動售票機，購買「無座票」，每班次限量200張，供民眾搶購。
■ 可站立車廂：第1至第5車廂、第7至第12車廂。
■ 禁止進入車廂：第6車騰雲座艙
由於騰雲座艙類似商務車廂，車內提供更寬敞座位、免費精緻餐飲及專人服務，為了維護乘客權益，騰雲座艙不開放持無座位車票民眾進入站立，亦不得憑TR-PASS、Joint-Pass雙鐵周遊券搭乘。
根據台鐵規定，普悠瑪、太魯閣、EMU3000型新自強號的對號車種，不可使用電子票證或通勤月票（如悠遊卡、一卡通、TPASS行政院通勤定期票等）直接刷進站搭乘。
若誤上車被查獲，除了補票外，還會加收應補票價50%的違約金。建議民眾應事先購買對號座車票，或改搭可使用電子票證乘車的列車，以免誤觸規定，增加額外費用。