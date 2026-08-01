經濟部能源署提醒，許多家電即使沒有開機，只要插頭仍插著，就會持續消耗待機電力，看到家電仍亮著指示燈或顯示時間，就代表仍在耗電。台電則將家中耗電家電分成兩大類，包括電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器等「穩定進攻型」，以及電視機上盒、音響、噴墨印表機等「低調隱藏型」，即使沒有開機也會默默吃電，建議養成正確用電習慣，不僅能省下荷包，也能提升居家安全。
插著電就可能耗電！這些家電「待機電力」最容易被忽略
經濟部能源署透過臉書表示，想判斷家電是否會「偷吃電」，最簡單的方法就是觀察設備在未開機時，是否仍亮著指示燈或顯示時間，只要有這些功能，就代表仍有待機耗電。
其中，電視、電腦、冷氣、冰箱及電風扇等家電，大多都具有待機電力，雖然單次耗電量不高，但若長時間持續供電，累積下來的耗電量仍不可小覷。
能源署提醒，冰箱因必須全天候運轉，不適合拔除插頭；不過若冷氣在冬季或長時間不使用，建議拔掉插頭。電腦則可設定休眠模式，或於每天使用完畢後直接關機。
若外出旅遊數天甚至更久，也別忘了關閉電視主電源，並可利用具備獨立開關的延長線，一鍵切斷待機電力，不必反覆插拔插頭，也能有效節省電費。
台電公開兩類「吃電怪獸」！機上盒、音響也是耗電元凶
台電則整理出「吃電怪獸圖鑑」，依照耗電特性分成兩種類型，其中第一類為「穩定進攻型」。這類電器主要包括電鍋、電熱水瓶及儲熱式電熱水器，由於長時間維持保溫功能，加熱系統會持續耗電，電費自然容易增加。
台電建議，可加裝定時器控制使用時間，避免長時間保溫，同時選購能源效率1級產品，也有助於降低耗電量。
另一類則是容易被忽略的「低調隱藏型」，包括電視機上盒、音響、噴墨印表機等設備，即使沒有使用，也可能持續維持待機狀態，默默消耗電力。
台電建議，民眾可改用設有獨立開關的插座，不使用時直接切斷電源；若長時間外出，更應關閉主電源並拔除插頭，不僅能降低待機耗電，也可減少用電風險，兼顧省錢與居家安全。
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經濟部能源署透過臉書表示，想判斷家電是否會「偷吃電」，最簡單的方法就是觀察設備在未開機時，是否仍亮著指示燈或顯示時間，只要有這些功能，就代表仍有待機耗電。
其中，電視、電腦、冷氣、冰箱及電風扇等家電，大多都具有待機電力，雖然單次耗電量不高，但若長時間持續供電，累積下來的耗電量仍不可小覷。
若外出旅遊數天甚至更久，也別忘了關閉電視主電源，並可利用具備獨立開關的延長線，一鍵切斷待機電力，不必反覆插拔插頭，也能有效節省電費。
台電則整理出「吃電怪獸圖鑑」，依照耗電特性分成兩種類型，其中第一類為「穩定進攻型」。這類電器主要包括電鍋、電熱水瓶及儲熱式電熱水器，由於長時間維持保溫功能，加熱系統會持續耗電，電費自然容易增加。
台電建議，可加裝定時器控制使用時間，避免長時間保溫，同時選購能源效率1級產品，也有助於降低耗電量。
台電建議，民眾可改用設有獨立開關的插座，不使用時直接切斷電源；若長時間外出，更應關閉主電源並拔除插頭，不僅能降低待機耗電，也可減少用電風險，兼顧省錢與居家安全。