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插著電就可能耗電！這些家電「待機電力」最容易被忽略

電視、電腦、冷氣、冰箱及電風扇等家電，大多都具有待機電力，雖然單次耗電量不高，但若長時間持續供電，累積下來的耗電量仍不可小覷。

▲能源署建議，除了冰箱須持續供電外，長時間不用的冷氣、電風扇可拔除插頭，電腦則可設定休眠或直接關機，並搭配具獨立開關的延長線切斷電源，減少待機耗電，同時降低電費支出與用電風險。（圖／記者徐銘穗攝）

不過若冷氣在冬季或長時間不使用，建議拔掉插頭。電腦則可設定休眠模式，或於每天使用完畢後直接關機。

若外出旅遊數天甚至更久，也別忘了關閉電視主電源，並可利用具備獨立開關的延長線，一鍵切斷待機電力，不必反覆插拔插頭，也能有效節省電費。

台電公開兩類「吃電怪獸」！機上盒、音響也是耗電元凶

這類電器主要包括電鍋、電熱水瓶及儲熱式電熱水器，由於長時間維持保溫功能，加熱系統會持續耗電，電費自然容易增加。

▲台電則將家中耗電家電分成兩大類，包括電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器等「穩定進攻型」，以及電視機上盒、音響、噴墨印表機等「低調隱藏型」。（圖／台電電力粉絲團）

包括電視機上盒、音響、噴墨印表機等設備，即使沒有使用，也可能持續維持待機狀態，默默消耗電力。