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冷氣吹27、28度乾脆別開？遙控器改按它空間變舒服

「冷氣很多人說要開27、28度根本不太涼啊？但開26度又覺得好冷，是要設定什麼可以讓空間很舒服？」

▲網友討論冷氣是要調自動模式還是要開一般冷氣模式，引起不少討論。（圖/Threads）

什麼是冷氣自動模式？冷氣廠商也推薦省電又涼爽

剛開機時會用強風快速降溫，溫度達到後轉為微風維持，讓壓縮機快速進入低頻省電狀態。

很多人都以為冷氣開啟微風比強風模式更為省電，但事實並不是這樣

因此善用遙控器自動模式，可以輕鬆省電又涼爽。」

▲冷氣大廠三菱重工也在官網推薦，善用遙控器自動模式，可以輕鬆省電又涼爽。（圖/三菱重工官網）

冷氣吹27度、28度公認最佳！電扇洗乾淨、窗簾拉好

只要把電扇循環扇洗乾淨拿出來吹，冷氣調成27度加上自動模式，如果是一級變頻冷氣電費是絕對不會爆的！