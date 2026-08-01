現在每天都是高溫炎熱的天氣，不少人沒有冷氣根本活不下去，不過每天長期都在吹冷氣，到底要開幾度才省電也是困擾許多人，開27、28度有人認為乾脆別開也不涼，不過其實空調大廠都會推薦冷氣打開之後，遙控器按下「自動模式」不僅可以省電又可以讓空間變更舒適，大家不妨也能試試看，不要一直追求低溫！
冷氣吹27、28度乾脆別開？遙控器改按它空間變舒服
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我想問冷氣到底是要開自動模式還是要開冷氣模式？我的使用習慣是平日每天傍晚18時下班回家就會開到隔天早上7點出門，假日則是24小時都會開著」、「冷氣很多人說要開27、28度根本不太涼啊？但開26度又覺得好冷，是要設定什麼可以讓空間很舒服？」
貼文曝光後，不少人都表示「我都開自動，室內溫度比較均勻」、「一定開自動模式，我27度加上電扇+自動模式就超級涼」、「自動模式會依現況來改變，冷氣模式是達到你所需溫度時，壓縮機會降低頻率運轉，此時便有省電效果」、「我自己本來都是舒眠模式睡覺，後來都會被熱醒不喜歡，改成自動模式一覺到天亮更舒服」。
什麼是冷氣自動模式？冷氣廠商也推薦省電又涼爽
所謂的冷氣的自動模式（AUTO）會根據室溫與設定溫度的差距，自動調整風速與冷房或除濕運作，是最省電且舒適的選擇，剛開機時會用強風快速降溫，溫度達到後轉為微風維持，讓壓縮機快速進入低頻省電狀態。
知名冷氣大廠三菱重工也在官網表示，「很多人都以為冷氣開啟微風比強風模式更為省電，但事實並不是這樣，因為變頻冷氣最大特色，就是可以根據當下使用狀態調整輸出功率和轉速，自動切換適宜的風速大小，如果一直設定在微風模式，會讓冷氣沒辦法快速降低室內溫度，一直維持在較高的輸出功率反而耗電，因此善用遙控器自動模式，可以輕鬆省電又涼爽。」
冷氣吹27度、28度公認最佳！電扇洗乾淨、窗簾拉好
《NOWNEWS》記者個人租屋處經驗，自動模式真的不錯，會自動幫你調節室內的溫度，以最小化低頻率運轉來達到高效率降溫效果，且也不需要把冷氣開到非常低溫，只要把電扇循環扇洗乾淨拿出來吹，冷氣調成27度加上自動模式，如果是一級變頻冷氣電費是絕對不會爆的！
另外，有些人注重採光，不過在夏天時將房間內的窗簾拉上的話，絕對有助於冷氣不會一直處在高速運轉的情況下，尤其房間如果西曬的話更應該購買防熱的窗簾。如果你老是吹低溫的冷氣、電費超高，按看看自動模式、把電扇洗乾淨開啟、拉上窗簾，也許下期電費會直接腰斬一半以上哦！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我想問冷氣到底是要開自動模式還是要開冷氣模式？我的使用習慣是平日每天傍晚18時下班回家就會開到隔天早上7點出門，假日則是24小時都會開著」、「冷氣很多人說要開27、28度根本不太涼啊？但開26度又覺得好冷，是要設定什麼可以讓空間很舒服？」
什麼是冷氣自動模式？冷氣廠商也推薦省電又涼爽
所謂的冷氣的自動模式（AUTO）會根據室溫與設定溫度的差距，自動調整風速與冷房或除濕運作，是最省電且舒適的選擇，剛開機時會用強風快速降溫，溫度達到後轉為微風維持，讓壓縮機快速進入低頻省電狀態。
知名冷氣大廠三菱重工也在官網表示，「很多人都以為冷氣開啟微風比強風模式更為省電，但事實並不是這樣，因為變頻冷氣最大特色，就是可以根據當下使用狀態調整輸出功率和轉速，自動切換適宜的風速大小，如果一直設定在微風模式，會讓冷氣沒辦法快速降低室內溫度，一直維持在較高的輸出功率反而耗電，因此善用遙控器自動模式，可以輕鬆省電又涼爽。」
《NOWNEWS》記者個人租屋處經驗，自動模式真的不錯，會自動幫你調節室內的溫度，以最小化低頻率運轉來達到高效率降溫效果，且也不需要把冷氣開到非常低溫，只要把電扇循環扇洗乾淨拿出來吹，冷氣調成27度加上自動模式，如果是一級變頻冷氣電費是絕對不會爆的！
另外，有些人注重採光，不過在夏天時將房間內的窗簾拉上的話，絕對有助於冷氣不會一直處在高速運轉的情況下，尤其房間如果西曬的話更應該購買防熱的窗簾。如果你老是吹低溫的冷氣、電費超高，按看看自動模式、把電扇洗乾淨開啟、拉上窗簾，也許下期電費會直接腰斬一半以上哦！