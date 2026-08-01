今年第13號強烈颱風「白海豚」，目前仍維持強烈颱風之威力朝琉球方向移動，但距離台灣還相當遙遠，後續路徑變數仍大。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（1）日更指出，目前在菲律賓東方海域的熱帶擾動９４Ｗ，未來三天將會被「白海豚吃掉」，讓其環流有再度變大的可能性。
白海豚颱風找到補品了！熱帶擾動94Ｗ未來下場曝光
《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（1）日表示，「目前位於菲律賓東方海域熱帶擾動９４Ｗ，未來３天會先到菲律賓呂宋島，隨後受到白海豚牽制（藤原效應的一種），180度超級大迴轉，之後將被白海豚吃掉」。
天氣職人吳聖宇昨（31）日也提到，未來白海豚颱風往琉球以東海域靠近的過程中，可能逐漸與94W產生互動，甚至合併，屆時白海豚的整體環流會顯著擴大，移動路徑可能出現較無法預料的擺動情況。
白海豚最新路徑動態！兩種模式劇本出爐
《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提到，白海豚目前仍維持強烈颱風等級，但因正在進行眼牆置換，整體結構略為轉差，「未來１２～２４小時環境仍相當有利，若眼牆置換順利完成，有短暫再增強機會。」
不過等到２４小時後，隨著白海豚颱風抵達海洋熱含量降低、垂直風切增強的海域，強度將逐步減弱，但仍可維持一定強度及大風場的環流特性。
未來路徑方面，台灣颱風論壇指出，白海豚颱風未來１天大致先往西北移動，之後隨著太平洋高壓重新增強，將轉向偏西，朝琉球群島附近前進，下週五(07)來到日本沖繩附近海域後。
高壓強弱將決定白海豚是否轉彎，AI模式略有修正，目前改為北轉，朝韓國或中國華東，傳統模式則認為會一路西行進入中國，兩者差異非常分歧。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（1）日表示，「目前位於菲律賓東方海域熱帶擾動９４Ｗ，未來３天會先到菲律賓呂宋島，隨後受到白海豚牽制（藤原效應的一種），180度超級大迴轉，之後將被白海豚吃掉」。
天氣職人吳聖宇昨（31）日也提到，未來白海豚颱風往琉球以東海域靠近的過程中，可能逐漸與94W產生互動，甚至合併，屆時白海豚的整體環流會顯著擴大，移動路徑可能出現較無法預料的擺動情況。
白海豚最新路徑動態！兩種模式劇本出爐
《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提到，白海豚目前仍維持強烈颱風等級，但因正在進行眼牆置換，整體結構略為轉差，「未來１２～２４小時環境仍相當有利，若眼牆置換順利完成，有短暫再增強機會。」
不過等到２４小時後，隨著白海豚颱風抵達海洋熱含量降低、垂直風切增強的海域，強度將逐步減弱，但仍可維持一定強度及大風場的環流特性。
未來路徑方面，台灣颱風論壇指出，白海豚颱風未來１天大致先往西北移動，之後隨著太平洋高壓重新增強，將轉向偏西，朝琉球群島附近前進，下週五(07)來到日本沖繩附近海域後。
高壓強弱將決定白海豚是否轉彎，AI模式略有修正，目前改為北轉，朝韓國或中國華東，傳統模式則認為會一路西行進入中國，兩者差異非常分歧。