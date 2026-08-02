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日本職棒（NPB）傳奇球星渡邊久信，曾在1999年以投手兼任投手教練加入台灣大聯盟（TML）嘉南勇士，近期渡邊在談話性綜藝節目《DUGOUT!!!》中，回憶來台往事。渡邊透露，球隊因為資金不足，連翻譯都沒有配給他，他也在語言不通的情況下指導選手，由於身兼球員，渡邊先發時還要指揮牛棚調度，甚至在退場前，自己喊暫停，從休息室把總教練叫上場換人。渡邊相當感謝在台灣的時光，對他往後日職教練生涯非常有幫助。渡邊久信高中畢業後，於1983年以日職選秀第一指名加入西武隊，1998年轉隊至養樂多隊，生涯共拿下125勝。不過在1998年季末，渡邊久信遭到戰力外，正當他思考著未來動向時，收到了來自台灣大聯盟嘉南勇士的投手教練邀約。渡邊回憶，收到邀約時，他正與前輩東尾修、藝人吉永小百合聚會，當時東尾極力支持渡邊前往台灣，「這對你來說會是很好的學習機會。你趕快去跟老婆談談。」渡邊笑說，「我其實還想跟吉永小姐多聊聊的。但是東尾卻說，『你趕快回去啊！』」雖然對身為知名西武球迷的吉永小百合感到依依不捨，但渡邊還是立刻回家與妻子商量。渡邊與妻子商量後，決定隻身前往台灣發展。不過，雖然最初是以投手教練的身分簽約，但由於球隊資金不足，甚至沒有替渡邊配翻譯。在無法言語溝通的情況下，球隊希望他「用投球來教導大家」，因此雙方重新簽下了「球員兼任教練」的合約。渡邊回憶，當時完全沒有執教經驗，卻獲得了總教練「讓人覺得不可思議」的完全信任，將所有事情都交給了他。據說連訓練菜單、先發輪值、甚至是換投的時機都全權由他決定。連渡邊自己擔任先發投手時，也必須在牛棚指示「接下來由某某人熱身」。而當自己要退場時，還得喊暫停從休息室把總教練叫上場換人，這種在日本絕對不可能發生情況接連上演，渡邊的描述讓現場來賓哄堂大笑。不過渡邊非常感謝在台灣的這段時光，「我當時超級忙。不過，讓我經歷了所有的角色，這對我後來回到日本展開教練生涯時真的非常有幫助。」在台灣大聯盟的3年間，渡邊前2季分別拿下18勝、15勝，3年累積35勝22敗、防禦率2.62的成績，讓人見識到這名日職傳奇球星的實力。至於渡邊的中文是如何突飛猛進的？他回憶，有一次在球場，觀眾席突然傳來「渡邊桑！」的聲音，並看到2位向他揮手的年輕日本男生，當他確認對方是日本人後，渡邊立刻說，「好！今天帶你們去吃大餐，等晚上比賽結束後！」渡邊就這樣把對方約去吃飯。渡邊還請2人當他的家教，開始狂學中文。據說僅僅過了1年，渡邊的中文程度就已經好到可以用中文接受採訪了。