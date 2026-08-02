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標普週線收紅 距歷史高點仍差約1.6%

微軟暴漲、Meta重挫 科技巨頭財報分化

聯準會「鷹派按兵不動」 政策方向仍不明朗

▲美國聯準會（Fed）新任主席華許重申，將致力把通膨降回2%目標。（圖／翻攝自X）

7月非農估增8.3萬人 數據過熱恐推升升息預期

美伊戰事推升油價、美債殖利率 市場承壓

逾四分之一標普企業公布財報 SpaceX首份季報受矚目

在科技巨頭亞馬遜（Amazon）強勁獲利抵銷美國公債殖利率上升影響，美股在週五、也是7月最後一個交易日收紅。不過美股在下週仍將迎來就業數據與企業財報密集公布，市場預料持續震盪。投資人一方面消化大型科技公司截然不同的財報表現，另一方面也試圖解讀美國聯準會（Fed）維持利率不變、但立場偏鷹的政策訊號，加上美伊戰事、油價及美債殖利率上升等不確定因素，華爾街短期內仍難擺脫高波動。根據路透社報導，標普500指數上週雖出現多次劇烈震盪，但整週仍收高，目前距離6月2日創下的歷史高點約低1.6%，今年以來累計漲幅仍超過9%。分析人士指出，整體企業獲利維持強勁，加上漲勢逐漸由大型科技股擴散至先前落後的產業，為這波接近4年的多頭行情提供支撐。不過，AI概念股部分領域估值過熱的疑慮仍未消退，尤其今年上半年大幅上漲的半導體股，在7月明顯回檔，持續對主要指數造成壓力。PNC金融服務集團首席投資策略師馬永裕（Yung-Yu Ma）表示，目前市場仍在尋找重新站穩腳步的支撐點，投資人也在觀察下一波動能究竟會來自經濟數據、企業獲利，或其他產業輪動。大型科技公司最新財報表現明顯分歧。微軟（Microsoft）因雲端業務展望優於預期，股價創下2008年以來最大單日漲幅；Meta則因現金流大幅下滑，股價重挫。這類大型企業近年投入龐大資金建設AI資料中心與運算基礎設施，相關資本支出也成為今年AI多頭行情的重要推力。然而，隨著市場開始質疑巨額AI投資何時能轉化為穩定獲利，投資人對企業財報的要求日益提高。即使營收或獲利優於預期，只要現金流、資本支出或未來財測稍有瑕疵，股價仍可能遭到拋售。聯準會上週決議維持利率不變，但12名決策官員中有3人主張升息，使市場將此次決策形容為「鷹派暫停」。新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）在會後記者會上重申，將致力把通膨降回2%目標，但未清楚說明具體政策路徑，讓投資人對未來利率方向更加困惑。美國最新數據顯示，聯準會重視的核心個人消費支出物價指數（核心PCE）6月年增3.3%，仍明顯高於2%目標。此外，華許有意降低聯準會對未來利率政策的「前瞻性指引（forward guidance）」，意味市場未來將更加依賴每一項經濟數據進行判斷，也可能放大重要數據公布時的市場波動。Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德（Jim Baird）表示，新任聯準會領導層在前瞻指引、透明度及溝通方式上出現明顯轉變，由於市場可掌握的政策線索減少，未來就業、通膨等關鍵數據公布時，波動可能進一步加劇。市場本週最關注的經濟數據，是7日公布的美國7月非農就業報告。據路透社調查，市場預估美國7月新增8.3萬個非農就業職位，失業率則可能升至4.3%。由於聯準會目前將抑制通膨列為首要任務，若新增就業人數遠高於預期，可能被解讀為勞動市場仍然過熱，進一步強化9月升息的可能性。據倫敦證券交易所集團（LSEG）截至週五的數據，利率期貨市場顯示，投資人預估聯準會9月升息的機率約為64%。貝爾德指出，如果勞動市場意外轉強，幾乎可以確定將提高聯準會下次會議升息的可能性。地緣政治風險同樣是美股後市的重要變數。隨著美伊戰事再度升溫，國際油價反彈，也推高市場對通膨持續的擔憂，帶動美國公債殖利率上揚。B. Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）表示，近期市場走勢幾乎受制於油價與10年期美債殖利率，兩者同步上升，讓股票估值與企業融資成本承受壓力。他指出，市場本週能否獲得喘息，將取決於油價及殖利率是否回落。本週將有超過四分之一的標普500成分股公布財報，包括超微（AMD）、禮來（Eli Lilly）、Palantir、開拓重工（Caterpillar）、默克藥廠（Merck）等。此外，馬斯克旗下SpaceX預計於週二公布上市後首份季度財報。該公司股價在首次公開募股後一度大漲，近期卻有所回落，因此這次財報不僅攸關SpaceX本身，也可能影響市場對高估值新上市股票及科技成長股的風險偏好。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）IBES資料，綜合已公布財報企業及尚未公布者的市場預估，標普500企業第二季調整後獲利可望較去年同期大增29.3%。馬永裕認為，儘管短期市場受到利率、油價及科技股震盪影響，整體企業獲利仍有望為股市提供一定程度的穩定力量。