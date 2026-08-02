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白海豚颱風增胖變強！可能迎第4次巔峰

▲觀氣象看天氣表示，昨日上午8時，明顯看出白海豚颱風環流擴大，預計此次風眼清空後，有機會出現第四次巔峰。（圖／觀氣象看天氣）

颱風會不會來台灣？白海豚「最危險路徑」曝：台灣雨可能躲不掉

此時距離台灣的遠近就十分重要，若是路徑偏西、速度放慢，可能會為台灣迎風面帶來不少的雨量，這是未來防災關注的重點、也是下周四前要持續密切關注的地方。

▲（圖／觀氣象看天氣）

白海豚颱風未來路徑受到關注，根據氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，白海豚颱風在7月31日上午開始進行第三次眼牆置換，歷經30個小時，眼牆置換終於完成，風眼由原本的中小眼擴大到目前的中大眼，目前風眼仍在清空中、眼牆對流也再度增強。但從今日午後起，白海豚將游進暖水層稍微沒那麼厚的海域，路徑若稍微偏南當然OHC也會高一些、減弱速度也會更慢，以及在副高強力的壓制下，可能會受一些乾空氣影響，強度也會逐漸減弱，不過暴風圈在未來則有擴大趨勢。觀氣象看天氣解釋，根據主流AI模式路徑顯示，可以明顯觀察到一個明確情況，但經過琉球、沖繩海域後，各AI模式系集成員普遍預測分歧，移速將有減慢跡象，屆時可能陷於季風低壓之中，或進入兩高壓之間之鞍型場，使得導引氣流較不明顯有關。觀氣象看天氣指出，