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▲買85萬小吉普！李多慧車牌選9982含意曝光 狂讚台灣能挑號碼超棒（圖／李多慧IG@le_dahye）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧昨晚（1日）在YouTube上傳新影片，分享自己終於在台灣買車的好消息。只見李多慧選擇的車款是Suzuki Jimny的米白色系，要價85萬元，車牌號碼則是「CEC-9982」。李多慧直言這是自己特地挑的，99象徵她出生的年份1999年、82則是李多慧跳啦啦隊的背號，取自於韓國的電話號碼開頭，代表她不忘本。李多慧過去就曾多次直言想在台灣買車，如今終於圓夢成功，而她本人牽車當天也相當興奮，除了跟大家介紹新車各項性能、內裝，還大方分享自己的車牌號碼是「CEC-9982」。李多慧說這個車牌是她自己加錢買的，她一開始選擇時就明確表示一定要有82、99這兩個雙位數，代表她的背號、出生年份，最終還真的讓她找到9982這個組合。至於英文部分，李多慧說自己本來想要挑「CDH」代表「是大黑（是多慧）」的英文縮寫，可惜沒有相符的，所以最後選擇了CEC。李多慧也大讚台灣人可以自己挑車牌的文化：「這個是我買車以後看到，發現這個好特別的文化，因為這個在韓國完全沒有，韓國的話，號碼是買車的時候（直接給）號碼，所以這個是在台灣我覺得很特別的文化。」另外，李多慧也透露，自己一開始與山G哥一起看車時，本來抓的買車預算大概是50萬元左右，但後來看了許多車子後，最終還是選擇了要價85萬元的Suzuki Jimny。她說自己在韓國開過吉普車，所以對這種車子的性能很熟悉，加上她很喜歡露營，Jimny副駕椅子可以直接打平，讓她睡在車子裡，李多慧覺得相當滿意，之後考慮開去武嶺過夜。