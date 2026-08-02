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▲蝦皮購物選擇7-11取貨，贈送「極響-真飽經典麻醬涼麵 一份」兌換序號。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲蝦皮購物選擇全家取貨，符合資格前5000名送「冰經典美式大杯 一杯」中獎序號。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲萊爾富贈送「特濃拿鐵(中杯) 冰／熱任選 買一送一」優惠序號。（圖／翻攝自蝦皮購物）

父親節超商大方請客了！只要在8月8日當天使用蝦皮購物下單，並且選擇7-11、全家取貨，7-11贈送免費麻醬涼麵，限量5萬份，選擇全家取貨贈送冰美式、限量5000杯；萊爾富則有特濃拿鐵買一送一。8月8日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，贈送「極響-真飽經典麻醬涼麵 一份」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為9月7日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至9月13日23:59。全家於8月8日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格 ，活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為9月7日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至9月13日23:59。8月8日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得「特濃拿鐵(中杯) 冰／熱任選 買一送一」優惠序號。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為9月7日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至9月13日23:59。