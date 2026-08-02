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▲于齊薇搶先公開姊姊的婚紗照，于齊優（如圖）穿著各式婚紗和另一半在戶外、棚內取景。（圖／于齊薇IG@vivian_chiwei）

▲方文琳（左起）、于齊薇、于齊優母女3人感情非常親暱。（圖／于齊薇臉書）

方文琳和前夫于冠華的兩名女兒于齊優、于齊薇繼承父母親立體五官與獨特氣質，外貌皆出眾動人，今（2）日于齊薇在粉專上傳姊姊于齊優拍婚紗的照片，大呼「最美的新娘子」，曝光方文琳29歲大女兒將嫁人的消息，對此，方文琳證實愛女的婚訊，透露婚禮將在明年舉辦。今天一早，于齊薇在IG放上一則限時動態，可見于齊優穿著各式婚紗和新郎官在戶外、棚內拍照，于齊薇寫下文字：「今天幫我姊側錄婚紗，最美的新娘子&最帥的姐夫，你們真的好好看！」對家有喜事藏不住興奮之情。針對長女將出嫁一事，據《鏡報》報導，方文琳表示：「婚禮籌備都是年輕人自己負責，不用我操心，而且是明年的事情。」透露自己現在首要任務就是常常回老家社頭陪伴生病的父親。于齊優在2018年踏入演藝圈，演出民視金鐘戲《微笑。淚》，當時受訪表示從小看媽媽演戲，自己也想要試試看，除了出道作，她也曾經參演台視八點檔《生生世世》，在劇中飾演媽媽方文琳角色的年輕時期，不過于齊優個性偏向內向，覺得自己不太適應娛樂圈的生態，因此後來決定退出演藝圈，改當一般的上班族。于齊薇則是從輔仁大學運動休閒管理學系畢業，大學就開始接觸演藝工作，不僅和媽媽在賀歲片《金不厭詐》演出，還拍攝林隆璇兒子林亭翰歌曲《想想》MV，2023年參加大型實境秀《炸裂吧！女孩》，在節目中展現從內向到勇敢突破自我的過程，收穫不少粉絲支持。