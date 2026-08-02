我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士休賽季補強動作靜悄悄，雖多次參與球星交易案，但最終都無疾而終，球團轉向維持原有陣容再拚一季，今（2）日根據《ESPN》爆料大神查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士確定以1年390萬美元老將底薪合約，簽回33歲冠軍後衛裴頓二世（Gary Payton II），他曾於2021-22年助隊奪冠，防守強硬的他還被稱作柯瑞（Stephen Curry）「帶刀侍衛」。勇士今年夏天確立以柯瑞為首繼續拚冠決心，但爭取詹姆斯（LeBron James）、「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與布朗（Jaylen Brown）都失利，外媒前段時間透露，勇士內部也認為新球季已經失去奪冠機會。勇士因而轉向，以維持現有陣容為主，在陸續找回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福德（Al Horford）、梅爾頓（De'Anthony Melton）與格林（Draymond Green）後，如今再找回熟悉面孔裴頓二世。裴頓二世參與NBA選秀落選後，於2016年從公鹿展開生涯，2020年首度來到勇士，隔年就隨隊奪冠，該年出賽71場包含16場先發，場均7.1分、3.5籃板與0.9助攻，正式打超極高防守評價，還被稱作是柯瑞身邊的「帶刀侍衛」，隔年短暫離隊後，又於2023年回歸一路打到現在，新球季將是他生涯第7年效力勇士。簽下裴頓二世後，勇士正式補上第12人，由於團隊薪資結構原因，剩下3位球員預計都只能給出老將底薪合約，據傳勇士已經在自由市場鎖定2到3人，主要位置是補強鋒線陣容，因巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）去年先後因傷退出戰線，最快也得等到季末才有機會回歸。