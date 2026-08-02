我是廣告 請繼續往下閱讀

國民支援金誰能領？發放管道與四關卡解析

▲2026 全民普發一萬預計比照過往規劃 5 大管道，民眾未來可至指定 ATM 提領現金。（示意圖／記者陳明安攝）

🟡全台9地八月加碼發錢！請領資格時間地點一次看

光復萬元8/10充公！溪口首度加碼發錢

全民關注的 2026「普發一萬」國民支援金真的要發了嗎？何時能入帳？搶在中央法案敲定前，8 月全台已有 9 大地區接力狂發錢！最需注意的是，花蓮光復鄉 10000 元現金將於 8 月 10 日截止，逾期未領直接歸庫充公！《NOWNEWS今日新聞》整理八月發錢的彰化花壇、新竹關西、苗栗三灣、雲林林內、花蓮鳳林，以及最新確認發錢的嘉義溪口等 9 地請領資格與發放時間地點懶人包。許多民眾關心中央「全民普發一萬元」的最新進度，本次國民黨立委提案的「國民支援金」特別條例草案，核心邏輯是因應中東戰爭引發能源與物價飆漲的「通膨補貼」，並改由國發會主導。朝野亦同步針對《預算法》修法展開討論，若未來稅課收入超過預算 115%，普發一萬將有機會「年年發」制度化。： 目前法案已達成「一讀通過」，後續還需歷經「委員會審查（決定是否排富）」、「三讀通過」及「行政院編列約 2,300 億元預算」才算正式拍板定案。： 若草案三讀通過，預計採，每人可領取 10,000 元 現金。： 未來規劃比照高效率模式，包含「」、「」、「」、「」以及「」。在中央法案審議之際，全台共有 9 個地方政府搶先推出在地加碼紅包與生活補助，資格、金額與時間地點整理如下：： 2025年9月23日前設籍光復鄉，且至2026年6月8日仍具備戶籍者。： 每人 10,000 元，開放匯款與臨櫃辦理，受理期限順延至 8/10 週一截止。： 2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉之居民。： 每人 6,000 元，7/20~8/14 各村定點領取；8/19~11/30 每週三至花壇鄉公所補領。： 115年5月29日前設籍關西鎮者（低收入戶加碼2,000元）。： 每人 5,000 元，8/10~8/12 各里指定地點；8/14~8/16 關西鎮公所補領。： 2026年1月31日前設籍三灣鄉；新生兒為2026年4月17日前出生者。： 每人 5,000 元，65歲以上長者/55歲原住民8/10直匯專戶；8/13~8/15 定點領取；8/17~8/21 鄉公所補領。： 115年3月31日前設籍且115年5月27日前未遷出或死亡者。： 每人 3,600 元，7/27~8/9 各村指定地點；8/10~9/9 鄉公所領現；9/14~12/31 受理轉帳/支票。： 115年4月30日前設籍鳳林鎮者（以戶為單位發放）。： 每人 3,000 元，8/3~8/10 里活動中心巡迴；8/11~9/2 鳳林鎮公所領現；8/24~9/2 受理匯款。： 中華民國115年4月30日前設籍秀林鄉者（含符合資格之外籍配偶）。： 每人 3,000 元，8/15~8/16 各村指定地點；8/17~8/21 秀林多功能集會所補領。： 115年3月31日前設籍瑞穗鄉且發放當日仍在籍者。： 每人 3,000 元，7/27~7/29 青蓮寺；7/30~8/13 社區活動中心；8/14~8/25 瑞穗鄉公所補領。： 115年3月1日前設籍溪口鄉，且戶政機關造冊日持續在籍者。： 每人 2,000 元現金，預計8月發放，但目前仍待嘉義縣政府同意備查後，另行正式公告發放時程。在各區地方加碼中，以花蓮縣光復鄉每人 10,000 元的振興禮金最為緊迫，公所提醒，臨櫃受理期限順延至 8 月 10 日截止，若逾期未完成申辦，該筆款項將依規定直接歸庫充公，無法補領。同時，，錯過需親至公所補領。此外，嘉義縣溪口鄉因公庫盈餘充足，，預計 8 月發放，但目前仍待縣府備查後將公告領取細節。提醒符合資格的鄉親務必看清時間，備妥身分證正本與印章；若需委託代領，切記預先填妥委託書並帶齊證明文件，以免徒勞無功。