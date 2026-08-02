全民關注的 2026「普發一萬」國民支援金真的要發了嗎？何時能入帳？搶在中央法案敲定前，8 月全台已有 9 大地區接力狂發錢！最需注意的是，花蓮光復鄉 10000 元現金將於 8 月 10 日截止，逾期未領直接歸庫充公！《NOWNEWS今日新聞》整理八月發錢的彰化花壇、新竹關西、苗栗三灣、雲林林內、花蓮鳳林，以及最新確認發錢的嘉義溪口等 9 地請領資格與發放時間地點懶人包。
🟡國民支援金誰能領？發放管道與四關卡解析
許多民眾關心中央「全民普發一萬元」的最新進度，本次國民黨立委提案的「國民支援金」特別條例草案，核心邏輯是因應中東戰爭引發能源與物價飆漲的「通膨補貼」，並改由國發會主導。朝野亦同步針對《預算法》修法展開討論，若未來稅課收入超過預算 115%，普發一萬將有機會「年年發」制度化。
四大審議關卡： 目前法案已達成「一讀通過」，後續還需歷經「委員會審查（決定是否排富）」、「三讀通過」及「行政院編列約 2,300 億元預算」才算正式拍板定案。
發放對象與金額： 若草案三讀通過，預計採全民不排富、不分年齡，每人可領取 10,000 元 現金。
預計五大請領管道： 未來規劃比照高效率模式，包含「線上登記入帳」、「指定 ATM 提領」、「郵局臨櫃辦理」、「特定族群直接入帳」以及「偏鄉造冊發放」。
🟡全台9地八月加碼發錢！請領資格時間地點一次看
在中央法案審議之際，全台共有 9 個地方政府搶先推出在地加碼紅包與生活補助，資格、金額與時間地點整理如下：
📌 花蓮縣光復鄉「每人10000元」災後振興禮金
領取資格： 2025年9月23日前設籍光復鄉，且至2026年6月8日仍具備戶籍者。
金額與地點： 每人 10,000 元，開放匯款與臨櫃辦理，受理期限順延至 8/10 週一截止。
📌 彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金
領取資格： 2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉之居民。
金額與地點： 每人 6,000 元，7/20~8/14 各村定點領取；8/19~11/30 每週三至花壇鄉公所補領。
📌 新竹縣關西鎮「每人5000元」振興發展金
領取資格： 115年5月29日前設籍關西鎮者（低收入戶加碼2,000元）。
金額與地點： 每人 5,000 元，8/10~8/12 各里指定地點；8/14~8/16 關西鎮公所補領。
📌 苗栗縣三灣鄉「每人5000元」生活補助金
領取資格： 2026年1月31日前設籍三灣鄉；新生兒為2026年4月17日前出生者。
金額與地點： 每人 5,000 元，65歲以上長者/55歲原住民8/10直匯專戶；8/13~8/15 定點領取；8/17~8/21 鄉公所補領。
📌 雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金
領取資格： 115年3月31日前設籍且115年5月27日前未遷出或死亡者。
金額與地點： 每人 3,600 元，7/27~8/9 各村指定地點；8/10~9/9 鄉公所領現；9/14~12/31 受理轉帳/支票。
📌 花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」災後振興禮金
領取資格： 115年4月30日前設籍鳳林鎮者（以戶為單位發放）。
金額與地點： 每人 3,000 元，8/3~8/10 里活動中心巡迴；8/11~9/2 鳳林鎮公所領現；8/24~9/2 受理匯款。
📌 花蓮縣秀林鄉「每人3000元」振興經濟禮金
領取資格： 中華民國115年4月30日前設籍秀林鄉者（含符合資格之外籍配偶）。
金額與地點： 每人 3,000 元，8/15~8/16 各村指定地點；8/17~8/21 秀林多功能集會所補領。
📌 花蓮縣瑞穗鄉「每人3000元」振興經濟禮金
領取資格： 115年3月31日前設籍瑞穗鄉且發放當日仍在籍者。
金額與地點： 每人 3,000 元，7/27~7/29 青蓮寺；7/30~8/13 社區活動中心；8/14~8/25 瑞穗鄉公所補領。
📌 嘉義縣溪口鄉「每人2000元」一次性舒活金
領取資格： 115年3月1日前設籍溪口鄉，且戶政機關造冊日持續在籍者。
金額與地點： 每人 2,000 元現金，預計8月發放，但目前仍待嘉義縣政府同意備查後，另行正式公告發放時程。
🟡光復萬元8/10充公！溪口首度加碼發錢
在各區地方加碼中，以花蓮縣光復鄉每人 10,000 元的振興禮金最為緊迫，公所提醒，臨櫃受理期限順延至 8 月 10 日截止，若逾期未完成申辦，該筆款項將依規定直接歸庫充公，無法補領。同時，雲林林內（8/9）、花蓮鳳林（8/10）、新竹關西（8/12）、彰化花壇（8/14）與苗栗三灣（8/15）等地，第一階段定點發放也將於 8 月中旬陸續截止，錯過需親至公所補領。
此外，嘉義縣溪口鄉因公庫盈餘充足，首度宣布發放 2,000 元舒活金並加碼生育與敬老補助，預計 8 月發放，但目前仍待縣府備查後將公告領取細節。提醒符合資格的鄉親務必看清時間，備妥身分證正本與印章；若需委託代領，切記預先填妥委託書並帶齊證明文件，以免徒勞無功。
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許多民眾關心中央「全民普發一萬元」的最新進度，本次國民黨立委提案的「國民支援金」特別條例草案，核心邏輯是因應中東戰爭引發能源與物價飆漲的「通膨補貼」，並改由國發會主導。朝野亦同步針對《預算法》修法展開討論，若未來稅課收入超過預算 115%，普發一萬將有機會「年年發」制度化。
四大審議關卡： 目前法案已達成「一讀通過」，後續還需歷經「委員會審查（決定是否排富）」、「三讀通過」及「行政院編列約 2,300 億元預算」才算正式拍板定案。
發放對象與金額： 若草案三讀通過，預計採全民不排富、不分年齡，每人可領取 10,000 元 現金。
預計五大請領管道： 未來規劃比照高效率模式，包含「線上登記入帳」、「指定 ATM 提領」、「郵局臨櫃辦理」、「特定族群直接入帳」以及「偏鄉造冊發放」。
在中央法案審議之際，全台共有 9 個地方政府搶先推出在地加碼紅包與生活補助，資格、金額與時間地點整理如下：
📌 花蓮縣光復鄉「每人10000元」災後振興禮金
領取資格： 2025年9月23日前設籍光復鄉，且至2026年6月8日仍具備戶籍者。
金額與地點： 每人 10,000 元，開放匯款與臨櫃辦理，受理期限順延至 8/10 週一截止。
領取資格： 2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉之居民。
金額與地點： 每人 6,000 元，7/20~8/14 各村定點領取；8/19~11/30 每週三至花壇鄉公所補領。
領取資格： 115年5月29日前設籍關西鎮者（低收入戶加碼2,000元）。
金額與地點： 每人 5,000 元，8/10~8/12 各里指定地點；8/14~8/16 關西鎮公所補領。
領取資格： 2026年1月31日前設籍三灣鄉；新生兒為2026年4月17日前出生者。
金額與地點： 每人 5,000 元，65歲以上長者/55歲原住民8/10直匯專戶；8/13~8/15 定點領取；8/17~8/21 鄉公所補領。
📌 雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金
領取資格： 115年3月31日前設籍且115年5月27日前未遷出或死亡者。
金額與地點： 每人 3,600 元，7/27~8/9 各村指定地點；8/10~9/9 鄉公所領現；9/14~12/31 受理轉帳/支票。
領取資格： 115年4月30日前設籍鳳林鎮者（以戶為單位發放）。
金額與地點： 每人 3,000 元，8/3~8/10 里活動中心巡迴；8/11~9/2 鳳林鎮公所領現；8/24~9/2 受理匯款。
領取資格： 中華民國115年4月30日前設籍秀林鄉者（含符合資格之外籍配偶）。
金額與地點： 每人 3,000 元，8/15~8/16 各村指定地點；8/17~8/21 秀林多功能集會所補領。
領取資格： 115年3月31日前設籍瑞穗鄉且發放當日仍在籍者。
金額與地點： 每人 3,000 元，7/27~7/29 青蓮寺；7/30~8/13 社區活動中心；8/14~8/25 瑞穗鄉公所補領。
📌 嘉義縣溪口鄉「每人2000元」一次性舒活金
領取資格： 115年3月1日前設籍溪口鄉，且戶政機關造冊日持續在籍者。
金額與地點： 每人 2,000 元現金，預計8月發放，但目前仍待嘉義縣政府同意備查後，另行正式公告發放時程。
在各區地方加碼中，以花蓮縣光復鄉每人 10,000 元的振興禮金最為緊迫，公所提醒，臨櫃受理期限順延至 8 月 10 日截止，若逾期未完成申辦，該筆款項將依規定直接歸庫充公，無法補領。同時，雲林林內（8/9）、花蓮鳳林（8/10）、新竹關西（8/12）、彰化花壇（8/14）與苗栗三灣（8/15）等地，第一階段定點發放也將於 8 月中旬陸續截止，錯過需親至公所補領。
此外，嘉義縣溪口鄉因公庫盈餘充足，首度宣布發放 2,000 元舒活金並加碼生育與敬老補助，預計 8 月發放，但目前仍待縣府備查後將公告領取細節。提醒符合資格的鄉親務必看清時間，備妥身分證正本與印章；若需委託代領，切記預先填妥委託書並帶齊證明文件，以免徒勞無功。