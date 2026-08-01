2026 能否再次領到普發現金一萬元引發全民高度關注！立法院近期針對立委羅明才等人提出的「國民支援金特別條例草案」完成一讀，國民黨團推動的《預算法》修法亦二讀進入協商。然而行政院態度審慎，強調預算應優先用於國防與建設，並警示目前法案尚未通過且無登記網站，提醒民眾切勿落入普發現金10000元的詐騙圈套。
🟡國民支援金完成一讀！草案主張紓困抗高物價
為了因應國際情勢不穩、能源價格震盪及物價持續攀升，立委羅明才等人提出「國民支援金特別條例草案」，主張每人普發新台幣一萬元，以減輕基層民眾的生活成本負擔。該草案目前已完成立法院一讀程序，並交付經濟及財政委員會審查。
除了特別條例外，國民黨團亦推動《預算法》修法，希望建立「稅收超徵回饋全民」的制度化機制，規定當年度稅課收入高於預算一定比例時，超出部分應優先用於普發現金。目前該修法案已完成二讀，正進入黨團協商階段。
🟡政院持審慎保留態度！財政部盼資源妥善運用
面對立法院的普發訴求，行政院仍保持審慎保留態度。行政院長卓榮泰表示，政府財政資源有限，應優先投入國防、重大建設及降低債務等方向，以維持國家整體財政穩定。
財政部長莊翠雲則指出，面對當前產業發展「K 型化」趨勢，政府已針對中小企業轉型、青年政策與減稅投入資源。財政規劃不能僅考量單次現金發放，必須兼顧整體財政韌性、公共建設與社會福利需求，確保國家資源發揮最大效益。
🟡法案仍在審議未確定！政院示警嚴防詐騙圈套
總結目前進度，「2026 普發一萬元」仍停留在立法院審議階段，尚未正式成為法律，政府也未啟動任何發放作業或開放登記網站。
行政院與警政單位也特別提醒，若未來法案順利通過，發放方式預計將參考先前模式（如直接入帳、ATM 領取、郵局領現、登記入帳及造冊發放），且目前提案方向傾向全民普發、未設排富條款。但在政策正式公告前，若收到要求點擊連結、提供個資或銀行帳戶的簡訊與訊息，請務必提高警覺，切勿落入詐騙集團圈套。
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為了因應國際情勢不穩、能源價格震盪及物價持續攀升，立委羅明才等人提出「國民支援金特別條例草案」，主張每人普發新台幣一萬元，以減輕基層民眾的生活成本負擔。該草案目前已完成立法院一讀程序，並交付經濟及財政委員會審查。
除了特別條例外，國民黨團亦推動《預算法》修法，希望建立「稅收超徵回饋全民」的制度化機制，規定當年度稅課收入高於預算一定比例時，超出部分應優先用於普發現金。目前該修法案已完成二讀，正進入黨團協商階段。
面對立法院的普發訴求，行政院仍保持審慎保留態度。行政院長卓榮泰表示，政府財政資源有限，應優先投入國防、重大建設及降低債務等方向，以維持國家整體財政穩定。
財政部長莊翠雲則指出，面對當前產業發展「K 型化」趨勢，政府已針對中小企業轉型、青年政策與減稅投入資源。財政規劃不能僅考量單次現金發放，必須兼顧整體財政韌性、公共建設與社會福利需求，確保國家資源發揮最大效益。
總結目前進度，「2026 普發一萬元」仍停留在立法院審議階段，尚未正式成為法律，政府也未啟動任何發放作業或開放登記網站。
行政院與警政單位也特別提醒，若未來法案順利通過，發放方式預計將參考先前模式（如直接入帳、ATM 領取、郵局領現、登記入帳及造冊發放），且目前提案方向傾向全民普發、未設排富條款。但在政策正式公告前，若收到要求點擊連結、提供個資或銀行帳戶的簡訊與訊息，請務必提高警覺，切勿落入詐騙集團圈套。