中央氣象署表示，白海豚颱風距離台灣還有4000多公里遠，路徑還未確定，提醒民眾留意下周的天氣預報。預計周末兩天，天氣以多雲或多雲時晴為主，周六（8月1日）西半部地區有零星降雨，中午過後南部、各地山區有午後雷陣雨發生機率，周日整體環境水氣更為減少。
今天天氣：水氣逐漸減少 降雨範圍縮小
8月1日今天的天氣，氣象署指出，天氣和昨天類似，各地大致為多雲偶見陽光，西半部地區偶有零星降雨，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，在這些地方活動建議攜帶雨具備用，午後請留意天氣變化。
氣溫方面，各地高溫約32至35度，局部可能來到36度左右高溫，感受悶熱，請記得多補充水分並留意防曬，而各地低溫約25至27度。離島澎湖多雲，27至31度；金門陰時多雲，26至31度；馬祖晴時多雲，26至31度。
第13號強烈颱風白海豚，昨（7月31日）下午2時位於台北東方4120公里之處，未來持續以西北西方向朝日本南方到琉球附近海面移動，仍有稍增強的趨勢，不過目前因距離遙遠，短期內對台灣天氣暫無影響，請留意後續颱風及天氣資訊。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天天氣：太平洋高壓西伸 雨勢逐漸趨緩
8月2日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓影響，各地晴朗穩定，午後僅山區有局部短暫雷陣雨。
一周天氣：周日僅剩山區有雷陣雨 各地飆高溫
預計周末兩天，天氣以多雲或多雲時晴為主，周六（8月1日）西半部地區有零星降雨，中午過後南部、各地山區有午後雷陣雨發生機率，周日整體環境水氣更為減少，中午過後各地山區有機會下雷陣雨。不過在8月7日（周五）白海豚颱風外圍雲系會開始影響台灣，北部有短暫雨勢。
溫度方面，各地普遍在32到35度，局部內陸地區有機會來到36度以上高溫，提醒大家，明後兩天天氣形態以悶熱為主，午後若有到山區，要留意雷陣雨發生機率，白天外出要做好防曬措施，多補充水分，以免中暑。
資料來源：中央氣象署、空氣品質監測網
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8月1日今天的天氣，氣象署指出，天氣和昨天類似，各地大致為多雲偶見陽光，西半部地區偶有零星降雨，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，在這些地方活動建議攜帶雨具備用，午後請留意天氣變化。
氣溫方面，各地高溫約32至35度，局部可能來到36度左右高溫，感受悶熱，請記得多補充水分並留意防曬，而各地低溫約25至27度。離島澎湖多雲，27至31度；金門陰時多雲，26至31度；馬祖晴時多雲，26至31度。
第13號強烈颱風白海豚，昨（7月31日）下午2時位於台北東方4120公里之處，未來持續以西北西方向朝日本南方到琉球附近海面移動，仍有稍增強的趨勢，不過目前因距離遙遠，短期內對台灣天氣暫無影響，請留意後續颱風及天氣資訊。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天天氣：太平洋高壓西伸 雨勢逐漸趨緩
8月2日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓影響，各地晴朗穩定，午後僅山區有局部短暫雷陣雨。
一周天氣：周日僅剩山區有雷陣雨 各地飆高溫
預計周末兩天，天氣以多雲或多雲時晴為主，周六（8月1日）西半部地區有零星降雨，中午過後南部、各地山區有午後雷陣雨發生機率，周日整體環境水氣更為減少，中午過後各地山區有機會下雷陣雨。不過在8月7日（周五）白海豚颱風外圍雲系會開始影響台灣，北部有短暫雨勢。
溫度方面，各地普遍在32到35度，局部內陸地區有機會來到36度以上高溫，提醒大家，明後兩天天氣形態以悶熱為主，午後若有到山區，要留意雷陣雨發生機率，白天外出要做好防曬措施，多補充水分，以免中暑。