中央氣象署最新表示，強烈颱風白海豚目前距離台灣仍然超過4000公里，未來5天將朝西北西方向、日本南方海面前進，路徑又稍微南修，由於受到太平洋高壓及南方低壓區等環境變化影響，後期路徑依舊有非常大的分歧，最快下周五（7日）前後才能進一步知道會影響台灣多少，目前各個模式加上氣象署預測，從日本九州登陸、經東海往中國華中移動，或由台灣北部海面附近通過，全部都是白海豚路徑範圍之內。
白海豚颱風亂游不去日本了！最新預測路徑「台灣都在範圍內」
氣象署在臉書粉專「報天氣中央氣象署」表示，白海豚颱風目前距離台灣還有4000公里遠，未來預計5天內，會先往西北西方向、朝日本南方海面移動，到了下周後半段，預計將趨向日本九州、東海或台灣北部海面一帶，但路徑不確定性相當大。
氣象署提到，白海豚剛生成時，國際多數氣象預測資料，包括傳統物理模式及AI模型，都顯示後期往日本移動的機率較高，但是大氣環境是持續變化的，白海豚颱風之所以路徑會不斷修正，這是因為考慮太平洋高壓的變化外，南方低壓區也可能影響環境的導引氣流，因此颱風未來會更往南接近台灣附近，或是回彈往北調整，目前都在可能的範圍內。
白海豚颱風路徑下周後半關鍵！氣象署緊盯動態、評估影響
氣象署說，我們綜整目前國際上各種最新物理模式及AI預測，可以看到颱風未來的預報路徑還是相當發散，不過至少可以看到，這個周末到下周前半周，白海豚颱風都還離我們很遠！目前預估下周三、四颱風會逐漸來到日本南方海面，周五前後接近九州南方到琉球附近海域。
氣象署分析，周五更後期的路徑分歧度就相當大，從進入日本九州、經東海往中國華中移動、或通過台灣北部海面附近甚至更接近，都在可能的射程範圍內，氣象署會持續幫大家觀察並評估可能的影響，若是研判後續對臺灣會有威脅，我們一定會盡快提醒大家的。氣象署也提醒，這周末天氣依然是高溫悶熱，外出要多補充水分並保持透氣，前往山區活動要留意午後雷陣雨，周六西半部偶爾會出現一點不定時的零星小雨，保險外出也可以攜帶雨具。
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氣象署在臉書粉專「報天氣中央氣象署」表示，白海豚颱風目前距離台灣還有4000公里遠，未來預計5天內，會先往西北西方向、朝日本南方海面移動，到了下周後半段，預計將趨向日本九州、東海或台灣北部海面一帶，但路徑不確定性相當大。
氣象署提到，白海豚剛生成時，國際多數氣象預測資料，包括傳統物理模式及AI模型，都顯示後期往日本移動的機率較高，但是大氣環境是持續變化的，白海豚颱風之所以路徑會不斷修正，這是因為考慮太平洋高壓的變化外，南方低壓區也可能影響環境的導引氣流，因此颱風未來會更往南接近台灣附近，或是回彈往北調整，目前都在可能的範圍內。
氣象署說，我們綜整目前國際上各種最新物理模式及AI預測，可以看到颱風未來的預報路徑還是相當發散，不過至少可以看到，這個周末到下周前半周，白海豚颱風都還離我們很遠！目前預估下周三、四颱風會逐漸來到日本南方海面，周五前後接近九州南方到琉球附近海域。
氣象署分析，周五更後期的路徑分歧度就相當大，從進入日本九州、經東海往中國華中移動、或通過台灣北部海面附近甚至更接近，都在可能的射程範圍內，氣象署會持續幫大家觀察並評估可能的影響，若是研判後續對臺灣會有威脅，我們一定會盡快提醒大家的。氣象署也提醒，這周末天氣依然是高溫悶熱，外出要多補充水分並保持透氣，前往山區活動要留意午後雷陣雨，周六西半部偶爾會出現一點不定時的零星小雨，保險外出也可以攜帶雨具。