我是廣告 請繼續往下閱讀

白海豚颱風亂游不去日本了！最新預測路徑「台灣都在範圍內」

到了下周後半段，預計將趨向日本九州、東海或台灣北部海面一帶，但路徑不確定性相當大。

這是因為考慮太平洋高壓的變化外，南方低壓區也可能影響環境的導引氣流

▲白海豚颱風路徑連續五天修正，目前最新預測路徑從進入日本九州、經東海往中國華中移動、或通過台灣北部海面附近甚至更接近，都在可能的射程範圍內。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風路徑下周後半關鍵！氣象署緊盯動態、評估影響

周五更後期的路徑分歧度就相當大，從進入日本九州、經東海往中國華中移動、或通過台灣北部海面附近甚至更接近，都在可能的射程範圍內