2026普發一萬中央還在審，地方加碼先開領！彰化花壇公告發放每人6,000元現金，發放作業於7月20日起跑，至11月30日為止，限時4個月供符合條件者領取。《NOWNEWS今日新聞》貼心整理誰能領、要帶什麼、代領方式、逾期怎辦等QA指南。其他縣市也別失望，全台多個行政區均推出在地福利，最高每人可現領10,000元。
🟡花壇普發六千元誰能領？不排富、不分齡 4.2萬人受惠
彰化縣花壇鄉民代表會於今年3月底，全體代表一致表決通過「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟禮金自治條例」。本案採取全案不排富、不分年齡原則，只要在2026年3月1日前（含當日）設籍花壇鄉的民眾皆具備領取資格，預計將有4.2萬人受惠，總發放金額高達2.58億元。
花壇鄉公所也特別於7月9日在官方臉書專頁發布正式公告，通知這筆民生韌性措施振興經濟金發放作業即將正式上路。不論是符合條件的寄居者、已取得身分證的外籍配偶，或是3月1日後不幸往生、戶籍遷出但造冊日（2026年4月28日）仍持續在籍的鄉親，通通都能依法申領這筆福利大紅包。
🟡花壇發放時間地點在哪？兩階段領取時程公開
根據鄉公所公告發放訊息，振興禮金每人發放新台幣6,000元整現金。整體發放作業分成兩大階段進行：
第一階段：各村定點發放（7/20 ～ 8/14）
相關發放通知單近日將由各村村長與鄰長陸續送達各家戶。鄉民須依照通知單指定的日期，前往村內指定的活動中心、宮廟或辦公處領取，每日發放時段皆為中午12:00至下午16:00。公所特別備註，若發放期間遭遇颱風假，發放日期將順延至8月17日、18日，依序類推。
第二階段：鄉公所補領（8/19 ～ 11/30）
若第一階段因故未能趕上的鄉親，可於此期間的每星期三上班時間（上午09:00至下午16:00），親自前往花壇鄉公所辦理補領。最晚領取期限至11月30日截止，逾期未領取者視同放棄，不得申請補發。
🟡親領代領要帶什麼？公所曝光必備文件與祕訣
為縮短現場排隊等候時間，公所已於官方平台開放下載各類委託書表，提醒鄉民依領取身分備妥以下證明文件，並於現場當場點清金額：
本人親領必備： 攜帶領取通知單、個人國民身分證、個人印章。
未成年人領取（不可親領）： 須由法定代理人檢附自身的國民身分證與印章，以及未成年人的身分證明文件（身分證、戶口名簿或3個月內戶籍謄本）辦理代領。
委託親屬代領： 檢附代領人國民身分證與印章、委託人的委託書及身分證明文件。
符合資格領取前死亡（繼承領取）： 得由繼承人推派一人代表，領取時應檢附「繼承人共同委任及切結書」、死亡者戶籍謄本，以及被推派繼承人的身分證。
🟡逾期沒領怎麼辦？花壇振興禮金三大常見問題
針對民眾最關心的領取資格、代領細節與時間限制，以下精選彰化縣花壇鄉公所官方發布的三大核心常見問答：
Q1：如果我沒辦法在指定的地點與時間領取，該怎麼辦？
請於 115 年 8 月 19 日至 115 年 11 月 30 日期間（固定於每週三的上班時段 09:00 至 16:00），攜帶個人相關證件與印章，親自前往花壇鄉公所辦理補領，逾期視同放棄。
Q2：幫家裡的未成年小孩代領振興經濟金，需要另外準備委託書嗎？
不需要附委託書。但代領的法定代理人必須帶齊自身的國民身分證、印章，以及未成年人的身分證明文件（例如國民身分證、戶口名簿或3個月內戶籍謄本）。
Q3：親屬不幸在 115 年 3 月 1 日以後往生或遷出戶籍，還可以請領嗎？
可以，但必須符合持續在籍規定。該鄉民除了必須在 115 年 3 月 1 日前設籍本鄉，且在造冊日（ 115 年 4 月 28 日）當天仍持續在籍者，才符合領取 6,000 元的資格。
🟡全台地方加碼補助有哪些？各縣市福利懶人包
除了彰化花壇普發6,000元外，全台多個行政區也在7月至8月間祭出振興補助，符合資格的鄉親務必看準時間領取：
新竹縣橫山鄉： 普發 5,000 元。 7 月 14 日至 16 日已完成定點領現，錯過者務必於 7 月 21 日前親自前往橫山鄉公所辦理補領。
苗栗縣西湖鄉： 普發 5,000 元。 65 歲以上長者已直接匯入專戶；其餘鄉親自 7 月 11 日起定點領取，公所補領限期至 7 月 17 日截止。
苗栗縣三灣鄉： 普發 5,000 元。預算已正式通過，預計於 7 月至 8 月間分階段展開發放，力拚 8 月前全數發完，詳細細節待公所公告。
新竹縣關西鎮： 振興發展金普發 5,000 元（低收入戶加碼 2,000 元）。目前公告最快將於 2026 年 8 月起開始發放，詳情靜待公所最新消息。
花蓮縣光復鄉： 推出 10,000 元災後振興禮金。目前正開放符合資格者進行登記（以轉帳為主），截止大限為 8 月 10 日。
澎湖縣西嶼鄉： 普發 10,000 元大紅包。目前已進入最後公所補領階段，截止大限為 7 月 31 日。公所特別安排於 7 月 25 日與 26 日進行週末加班受理，逾期視同放棄。
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彰化縣花壇鄉民代表會於今年3月底，全體代表一致表決通過「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟禮金自治條例」。本案採取全案不排富、不分年齡原則，只要在2026年3月1日前（含當日）設籍花壇鄉的民眾皆具備領取資格，預計將有4.2萬人受惠，總發放金額高達2.58億元。
花壇鄉公所也特別於7月9日在官方臉書專頁發布正式公告，通知這筆民生韌性措施振興經濟金發放作業即將正式上路。不論是符合條件的寄居者、已取得身分證的外籍配偶，或是3月1日後不幸往生、戶籍遷出但造冊日（2026年4月28日）仍持續在籍的鄉親，通通都能依法申領這筆福利大紅包。
根據鄉公所公告發放訊息，振興禮金每人發放新台幣6,000元整現金。整體發放作業分成兩大階段進行：
第一階段：各村定點發放（7/20 ～ 8/14）
相關發放通知單近日將由各村村長與鄰長陸續送達各家戶。鄉民須依照通知單指定的日期，前往村內指定的活動中心、宮廟或辦公處領取，每日發放時段皆為中午12:00至下午16:00。公所特別備註，若發放期間遭遇颱風假，發放日期將順延至8月17日、18日，依序類推。
若第一階段因故未能趕上的鄉親，可於此期間的每星期三上班時間（上午09:00至下午16:00），親自前往花壇鄉公所辦理補領。最晚領取期限至11月30日截止，逾期未領取者視同放棄，不得申請補發。
為縮短現場排隊等候時間，公所已於官方平台開放下載各類委託書表，提醒鄉民依領取身分備妥以下證明文件，並於現場當場點清金額：
本人親領必備： 攜帶領取通知單、個人國民身分證、個人印章。
未成年人領取（不可親領）： 須由法定代理人檢附自身的國民身分證與印章，以及未成年人的身分證明文件（身分證、戶口名簿或3個月內戶籍謄本）辦理代領。
委託親屬代領： 檢附代領人國民身分證與印章、委託人的委託書及身分證明文件。
符合資格領取前死亡（繼承領取）： 得由繼承人推派一人代表，領取時應檢附「繼承人共同委任及切結書」、死亡者戶籍謄本，以及被推派繼承人的身分證。
🟡逾期沒領怎麼辦？花壇振興禮金三大常見問題
針對民眾最關心的領取資格、代領細節與時間限制，以下精選彰化縣花壇鄉公所官方發布的三大核心常見問答：
Q1：如果我沒辦法在指定的地點與時間領取，該怎麼辦？
請於 115 年 8 月 19 日至 115 年 11 月 30 日期間（固定於每週三的上班時段 09:00 至 16:00），攜帶個人相關證件與印章，親自前往花壇鄉公所辦理補領，逾期視同放棄。
Q2：幫家裡的未成年小孩代領振興經濟金，需要另外準備委託書嗎？
不需要附委託書。但代領的法定代理人必須帶齊自身的國民身分證、印章，以及未成年人的身分證明文件（例如國民身分證、戶口名簿或3個月內戶籍謄本）。
Q3：親屬不幸在 115 年 3 月 1 日以後往生或遷出戶籍，還可以請領嗎？
可以，但必須符合持續在籍規定。該鄉民除了必須在 115 年 3 月 1 日前設籍本鄉，且在造冊日（ 115 年 4 月 28 日）當天仍持續在籍者，才符合領取 6,000 元的資格。
🟡全台地方加碼補助有哪些？各縣市福利懶人包
除了彰化花壇普發6,000元外，全台多個行政區也在7月至8月間祭出振興補助，符合資格的鄉親務必看準時間領取：
新竹縣橫山鄉： 普發 5,000 元。 7 月 14 日至 16 日已完成定點領現，錯過者務必於 7 月 21 日前親自前往橫山鄉公所辦理補領。
苗栗縣西湖鄉： 普發 5,000 元。 65 歲以上長者已直接匯入專戶；其餘鄉親自 7 月 11 日起定點領取，公所補領限期至 7 月 17 日截止。
苗栗縣三灣鄉： 普發 5,000 元。預算已正式通過，預計於 7 月至 8 月間分階段展開發放，力拚 8 月前全數發完，詳細細節待公所公告。
新竹縣關西鎮： 振興發展金普發 5,000 元（低收入戶加碼 2,000 元）。目前公告最快將於 2026 年 8 月起開始發放，詳情靜待公所最新消息。
花蓮縣光復鄉： 推出 10,000 元災後振興禮金。目前正開放符合資格者進行登記（以轉帳為主），截止大限為 8 月 10 日。
澎湖縣西嶼鄉： 普發 10,000 元大紅包。目前已進入最後公所補領階段，截止大限為 7 月 31 日。公所特別安排於 7 月 25 日與 26 日進行週末加班受理，逾期視同放棄。