我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管在世界盃4強賽不敵西班牙後，法國隊內一度瀰漫著失落與軍心渙散的氣氛，但總教練德尚（Didier Deschamps）堅決向外界證明：法國隊並未放棄19日對陣英格蘭的銅牌決賽（季軍戰）。然而根據法國媒體蒙特卡洛廣播電台（RMC）報導，球隊陣容明顯進行年輕化，除法國頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappé）則將持續領銜鋒線，許多主力最後一場都不在先發名單之中。據RMC電台報導，在法國隊的最後一次備戰訓練後，德尚明確表示將對先發陣容做出多達7處調整。「根據目前的條件與一些特殊狀況，輪換是必然的。」德尚解釋，他必須考量主力球員經過漫長賽程後的體能消耗，並給予陣中渴望上場的球員機會。預計法國隊的首發名單將呈現嶄新面貌，後防線大換血，除了門將邁尼昂（Mike Maignan）外，四名後衛全員替換。科納特（Ibrahima Konaté）與拉克魯瓦（Maxence Lacroix）將擔任中衛，古斯托（Malo Gusto）與特奧（Theo Hernández）則鎮守兩側邊路。埃梅里（Warren Zaïre-Emery）將頂替楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）出任中場，而年輕進攻新星切爾基（Rayan Cherki）與杜埃（Désiré Doué）則分別取代登貝萊（Ousmane Dembélé）與巴爾科拉（Bradley Barcola）擔任先發，為球隊注入全新活力。德尚特別強調了姆巴佩的出賽動機：「姆巴佩可以出賽，他非常有動力。他有個人的目標，這是完全可以理解的。」目前姆巴佩正積極追求個人的第二座世界盃金靴獎，這場對陣英格蘭的比賽對他而言，不僅是團隊榮譽，更是鞏固個人成就的關鍵戰役。面對外界對於季軍戰「沒人想踢」的批評，德尚在記者會上展現了極高的職業態度：「既然要踢，我們就必須尊重比賽。說實話，如果沒有這場比賽，對我們和英格蘭來說或許會輕鬆許多，但這是世界盃。既然目標是拿下第三名，我們就會盡一切努力去實現。」邁尼昂（GK）；古斯托、科納特、拉克魯瓦、特奧-埃爾南德斯；埃梅里、拉比奧；切爾基、奧利塞、杜埃；姆巴佩。