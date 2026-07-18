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2026世界盃四強準決賽，阿根廷以2：1逆轉淘汰英格蘭，比賽尾聲衝突不斷。賽後一段畫面在網路上引發熱議，英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）對疑似兩度挑釁的阿根廷後衛巴爾科（Valentín Barco）揮手拍擊其後腦。事後，巴爾科的妻子Yaz Jaureguy在社群媒體上公開為丈夫抱不平，嘲諷貝林漢姆是「一無是處的廢物」，雙方戰火從球場內燒向場外。據外媒報導，衝突起因於比賽第85分鐘，當阿根廷將比分扳平時，並未上場的阿根廷左後衛巴爾科竟衝入球場，無視隊友的慶祝活動，反而直衝向英格蘭球員進行大肆挑釁。這項極具煽動性的舉動徹底激怒了貝林漢姆，畫面顯示貝林漢姆隨後伸手拍向巴爾科的耳朵與頭部，引發雙方球員一陣推擠。事後，巴爾科的妻子Yaz Jaureguy在Instagram上發布了一張擷圖，畫面中貝林漢姆的手正拍向丈夫，她不僅直指貝林漢姆動手施暴，更在文中寫下西班牙語「Muerto」，意指對方是「廢物、一無是處」。面對網友對她攻擊行為的批評，Yaz Jaureguy隨後刪除了該則動態，但隨即又發布了一則強硬聲明回應：「我真搞不懂，現在慶祝進球都不行了，反倒有人去支持動手施暴的人。要是這麼玻璃心、動不動就委屈落淚，不如換個運動看。告辭。」此番強硬言論再次激起英格蘭球迷不滿。許多網友指出，巴爾科身為未上場球員卻衝進場地對對手進行無謂挑釁，才是導致衝突的元兇，認為他的妻子此舉無疑是「火上澆油」。現年21歲的阿根廷後衛巴爾科，於2023年底開始與知名模特兒Yaz Jaureguy交往，兩人育有一女，感情生活相當高調。Yaz Jaureguy在社群媒體上擁有超過14萬名粉絲，過去也曾陪伴丈夫經歷家中遭竊等風波。