我是廣告 請繼續往下閱讀

維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）在本次世界盃中以超凡表現驚豔全球。作為本屆世界盃唯一一支曾先後對陣過決賽兩強——西班牙與阿根廷，且皆未在正規時間內輸球（0：0逼平西班牙、將阿根廷逼入延長賽）的球隊，維德角隊展現了驚人的防守韌性。近日，沃齊尼亞接受《CBS Sports Golazo》專訪時，除了談及奮鬥半生的圓夢旅程，也針對即將到來的決賽發表了超佛系的看法。當被記者問到，作為本屆世界盃唯一一支同時交手過西班牙與阿根廷，且戰績輝煌，且兩場賽事皆未在正規時間內告負的球隊守門員，認為決賽誰能勝出時，沃齊尼亞展現了一位老將的豁達。「作為一名足球員，也作為我個人，我真的不在乎誰贏。」沃齊尼亞直言不諱地表示：「在我看來，足球場上瞬息萬變，有時候即使你踢得更好，賽果也不一定如你所願。但我希望，那支配得上勝利的球隊最終能捧起大力神盃。」沃齊尼亞的職業生涯是一部充滿波折的勵志史。他直到25歲才成為職業球員，如今40歲依然活躍於賽場，打破了「足球員必須在20歲前成名」的刻板印象。他回憶起職涯中最艱困的時期，包括在安哥拉效力時薪資微薄、一度淪為失業球員回到維德角踢業餘足球的落魄歲月。甚至在塞浦路斯效力時，因國家隊徵召問題與球會產生齟齬，慘遭冷凍6個月無法出賽。但即使歷經長達數月的無球可踢，他仍埋頭訓練，只為等待那個通往世界盃的夢想。「上帝先給你磨難，再給你恩賜。」沃齊尼亞感性說道。本屆賽事他在門前展現出極高的專注度，從對陣西班牙那一刻起，維德角全隊始終相信自己能抗衡強權。這支不敗之師最終在歷史上書寫了屬於佛得角的傳奇篇章。談到對年輕人的啟發，這位老將給出了最溫暖的建議：「感謝每一個人，永遠不要停止夢想，為了你想要的一切去奮鬥。做任何事永遠都不會太遲，只要你願意付出。即使夢想最終沒有實現，你也會因為曾經傾盡所有而感到滿足。」儘管已年屆40，沃齊尼亞仍自信表示身體狀況足以再踢一兩年。這位書寫了「維德角奇蹟」的守門員，無論決賽結果如何，早已用他看待體育與人生的態度，激勵了無數在夢想邊緣徘徊的追夢者。