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▲HAHABABY洋裝撞款倭物やカヤ熱門商品。（圖／翻攝自IG@wamonoya_kaya）

蔡阿嘎妻子二伯的品牌HAHABABY，先前先被網友質疑商品參考日本品牌後，又有網友翻出一款洋裝，認為設計風格與日本和風品牌 「倭物やカヤ」 的腰封洋裝高度相似，引發網路熱議。有網友在社群曬出對比圖，指出HAHABABY某款洋裝在版型、層次感以及整體穿搭氛圍上，與倭物やカヤ過去推出的「あわせ八掛（雙層內襯）」連身洋裝非常相似。雖然原PO表示「不敢說是抄襲」，再加上類似的雙層內襯洋裝其實蠻常見的，但是HAHABABY加上了只有倭物やカヤ推出的腰封設計，讓人不免多了一絲猜想。貼文曝光後掀起許多網友留言討論，「原版的版型袖子領口處有傳統和式剪裁的感覺，漂亮很多」、「日本原創才幾百，HAHABABY卻賣一千多」、「日本商拍照片真的美多了」、「選物抄的範圍也太廣了吧。」「倭物やカヤ」是日本生活風格品牌，主要將日本傳統文化、美學元素融入現代服飾與生活用品設計，商品包含服裝、配件、雜貨與家居用品，擅長運用和柄、層次剪裁、腰封等元素打造具有日本特色的穿搭風格，在喜愛日式穿搭的消費族群間具有一定知名度。