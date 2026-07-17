美國總統川普（Donald Trump）再度捲入利益衝突爭議。美國有線電視新聞網（CNN）調查指出，川普去年曾在買進多家企業股票後數日內，在社群平台公開稱讚相關公司、產品或投資計畫，部分貼文甚至涉及可能有利於企業的政府政策，引發外界質疑總統是否應持有並交易個股。
CNN調查指出，川普2025年在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）共發布超過6000則貼文，而其名下投資帳戶一年內完成超過2.1萬筆股票買賣。透過比對川普年度財務揭露資料與社群發文內容，CNN發現至少有44次是在買進股票一週內，發布與相關企業、執行長或產品有關的正面貼文。
輝達、特斯拉都入列 買股後發文時機引發討論
其中最受矚目的案例之一發生在2025年4月。當時輝達（Nvidia）宣布將在美國建設AI超級電腦，川普隨即於Truth Social表示，政府將加速核發所有必要許可，協助輝達及其他企業推動投資。然而財務揭露資料顯示，就在發文前幾天，川普已買進價值20萬至50萬美元的輝達股票，但當時並未對外說明此事。
CNN表示，多數貼文內容包括川普本人評論，也有部分轉載企業執行長發言或分享有利企業的新聞報導。此外，川普也曾先買進股票，再發布可能有利相關產業的政策訊息，即使未直接點名企業，仍可能讓相關公司受惠。
調查同時發現，並非所有案例都是正面宣傳。CNN統計，川普至少17次在買進8家公司股票後不久，又發布批評企業或高層的貼文。例如他曾買進康卡斯特（Comcast）股票，之後又發文批評旗下NBC與MSNBC，甚至將公司戲稱為「Concast」；他也曾買進微軟（Microsoft）股票後，批評該公司聘用前拜登政府官員。
白宮：總統未參與投資決策 家族也不知交易內容
不過CNN也指出，目前並無證據顯示川普刻意利用社群發文拉抬股價，大多數股票交易後並未出現相關貼文，且他一年交易規模龐大，許多買賣與發文時間重疊也可能只是巧合。
白宮則強調，川普資產均存放於由獨立第三方管理的全權委託帳戶（discretionary account），總統與家人不會參與投資決策，也無法要求券商買賣特定股票。川普集團也表示，川普本人、家族及川普集團均不參與投資標的選擇、交易指示或核准程序，也不會事先得知交易內容。
未採盲目信託 成外界質疑核心
然而，外界質疑的焦點並非是否親自下單，而是川普並未依循歷任總統慣例，將資產交由「盲目信託」（blind trust）管理。
據CNN報導，過去至少50年來，只要總統持有個別公司股票或企業資產，多半都會交由盲目信託處理，使本人無法得知持股內容，以避免利益衝突。但川普並未採用此制度，而是將資產交由以長子小唐納（Donald Trump Jr.）為受託人的信託管理，因此仍可知悉自己的持股與交易紀錄，並在財務揭露報告中列出相關資訊。
專家批評：恐侵蝕民眾對政府信任
曾任川普第一任期勞工部政策顧問、現任卡托研究所（Cato Institute）法律研究員格林伯格（Dan Greenberg）直言，這種做法「不是盲目信託」，不足以消除利益衝突疑慮，「這是一場倫理災難」。
美國政府監督團體「政府監督計畫」（Project on Government Oversight）政策副總裁赫德勒-高德特（Dylan Hedtler-Gaudette）也表示，即使沒有證據顯示川普親自操作交易，總統一邊持有個股、一邊公開評論企業，仍會造成「利益衝突的外觀」，長期侵蝕民眾對政府的信任。
總統是否納管？美國股票交易限制再掀論戰
調查也列舉多起案例。例如川普2025年曾多次買進特斯拉（Tesla）股票，累計投入至少400萬美元。部分交易發生在他與執行長馬斯克（Elon Musk）於白宮共同展示特斯拉汽車、公開稱讚公司加碼美國投資前幾天。即使後來雙方關係決裂，川普仍持續買進特斯拉股票，甚至在一次大額加碼後隔天發文表示，希望馬斯克及所有美國企業都能「前所未有地繁榮」。
此外，川普也曾在同一天買進蘋果（Apple）、禮來（Eli Lilly）及GE Aerospace股票，兩天後便轉發報導，稱讚三家公司投資美國產業；另曾買進服飾品牌American Eagle股票後，發文盛讚演員席德妮．史威尼（Sydney Sweeney）代言廣告，稱牛仔褲「熱賣到缺貨」。
目前，美國國會正持續討論是否禁止國會議員買賣個股。川普曾表示支持禁止國會議員交易股票，但反對將總統與副總統納入限制範圍。去年共和黨參議員霍利（Josh Hawley）支持一項同時限制國會議員與總統交易股票的法案時，川普更公開批評此舉是針對總統。
美國透明國際（Transparency International US）執行長卡爾曼（Gary Kalman）表示，歷任總統都曾設法避免利益衝突，例如前總統卡特（Jimmy Carter）甚至主動將自家花生農場交由盲目信託管理。他認為，美國目前卻將最無法迴避利益衝突的總統排除在相關限制之外，「這本身就是一個巨大的警訊，也是制度上的漏洞。」
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輝達、特斯拉都入列 買股後發文時機引發討論
其中最受矚目的案例之一發生在2025年4月。當時輝達（Nvidia）宣布將在美國建設AI超級電腦，川普隨即於Truth Social表示，政府將加速核發所有必要許可，協助輝達及其他企業推動投資。然而財務揭露資料顯示，就在發文前幾天，川普已買進價值20萬至50萬美元的輝達股票，但當時並未對外說明此事。
CNN表示，多數貼文內容包括川普本人評論，也有部分轉載企業執行長發言或分享有利企業的新聞報導。此外，川普也曾先買進股票，再發布可能有利相關產業的政策訊息，即使未直接點名企業，仍可能讓相關公司受惠。
白宮：總統未參與投資決策 家族也不知交易內容
不過CNN也指出，目前並無證據顯示川普刻意利用社群發文拉抬股價，大多數股票交易後並未出現相關貼文，且他一年交易規模龐大，許多買賣與發文時間重疊也可能只是巧合。
白宮則強調，川普資產均存放於由獨立第三方管理的全權委託帳戶（discretionary account），總統與家人不會參與投資決策，也無法要求券商買賣特定股票。川普集團也表示，川普本人、家族及川普集團均不參與投資標的選擇、交易指示或核准程序，也不會事先得知交易內容。
未採盲目信託 成外界質疑核心
然而，外界質疑的焦點並非是否親自下單，而是川普並未依循歷任總統慣例，將資產交由「盲目信託」（blind trust）管理。
據CNN報導，過去至少50年來，只要總統持有個別公司股票或企業資產，多半都會交由盲目信託處理，使本人無法得知持股內容，以避免利益衝突。但川普並未採用此制度，而是將資產交由以長子小唐納（Donald Trump Jr.）為受託人的信託管理，因此仍可知悉自己的持股與交易紀錄，並在財務揭露報告中列出相關資訊。
專家批評：恐侵蝕民眾對政府信任
曾任川普第一任期勞工部政策顧問、現任卡托研究所（Cato Institute）法律研究員格林伯格（Dan Greenberg）直言，這種做法「不是盲目信託」，不足以消除利益衝突疑慮，「這是一場倫理災難」。
美國政府監督團體「政府監督計畫」（Project on Government Oversight）政策副總裁赫德勒-高德特（Dylan Hedtler-Gaudette）也表示，即使沒有證據顯示川普親自操作交易，總統一邊持有個股、一邊公開評論企業，仍會造成「利益衝突的外觀」，長期侵蝕民眾對政府的信任。
總統是否納管？美國股票交易限制再掀論戰
調查也列舉多起案例。例如川普2025年曾多次買進特斯拉（Tesla）股票，累計投入至少400萬美元。部分交易發生在他與執行長馬斯克（Elon Musk）於白宮共同展示特斯拉汽車、公開稱讚公司加碼美國投資前幾天。即使後來雙方關係決裂，川普仍持續買進特斯拉股票，甚至在一次大額加碼後隔天發文表示，希望馬斯克及所有美國企業都能「前所未有地繁榮」。
此外，川普也曾在同一天買進蘋果（Apple）、禮來（Eli Lilly）及GE Aerospace股票，兩天後便轉發報導，稱讚三家公司投資美國產業；另曾買進服飾品牌American Eagle股票後，發文盛讚演員席德妮．史威尼（Sydney Sweeney）代言廣告，稱牛仔褲「熱賣到缺貨」。
目前，美國國會正持續討論是否禁止國會議員買賣個股。川普曾表示支持禁止國會議員交易股票，但反對將總統與副總統納入限制範圍。去年共和黨參議員霍利（Josh Hawley）支持一項同時限制國會議員與總統交易股票的法案時，川普更公開批評此舉是針對總統。
美國透明國際（Transparency International US）執行長卡爾曼（Gary Kalman）表示，歷任總統都曾設法避免利益衝突，例如前總統卡特（Jimmy Carter）甚至主動將自家花生農場交由盲目信託管理。他認為，美國目前卻將最無法迴避利益衝突的總統排除在相關限制之外，「這本身就是一個巨大的警訊，也是制度上的漏洞。」