國內新冠疫情連續5周升溫！疾管署預估最快本周進入流行期，8月中下旬恐達5萬人次就診高峰。隨著疫情再起，不少民眾出現發燒、咳嗽時，常分不清是感冒還是確診。由於目前防疫已回歸「輕症免隔離」，許多上班族更困惑：快篩陽性還能進公司嗎？請假會不會扣全勤？《NOWNEWS今日新聞》統整症狀分辨關鍵與最新請假權益，帶您一文看懂。
🟡 新冠感冒怎麼分？四大症狀與圖表一次看懂
新冠肺炎與流行性感冒、一般感冒的初期症狀高度相似。胸腔內科醫師蘇一峰過去曾指出，新冠肺炎的一大特色是以「下呼吸道」感染為主，若身體出現以下「4 大下呼吸道隱藏症狀」，需特別警覺是新冠病毒作祟：
1. 胸悶、胸痛。
2. 咳嗽時，胸骨後方有顯著疼痛感。
3. 日常活動受阻，走路會喘、講話會喘。
4. 身體莫名燥熱，或特別容易覺得冷。
除了上述四大特徵，民眾也可直接參考下方由台中醫院發布的衛教圖卡，從「致病原、影響範圍、臨床症狀到併發症」，一秒快速對照這三種呼吸道疾病的核心差異：
（註：若確診後出現呼吸困難、意識不清、持續胸悶痛、嘴唇發青或無尿等重症警示症狀，請務必立即就醫。）
🟡 確診還可以進公司嗎？最新請假與扣全勤規定
釐清症狀後，上班族最關心的莫過於出勤問題。根據疾管署最新政策，目前輕症已「不需通報也不需強制隔離」，勞動權益的 4 大重點如下：
1. 確診可以正常上班：
若輕症勞工有意願出勤，雇主不得無故拒絕，更不可強制要求勞工「必須提供快篩陰性證明」才能工作。若雇主因防疫疑慮單方面要求勞工不要出勤，仍必須照常給付工資。
2. 有症狀時建議在家休息：
自主健康管理期間，勞動部建議有症狀時在家休息。若症狀緩解或退燒至少 1 天後即可安心外出，但外出時務必全程佩戴口罩。
3. 快篩陽性可請普通傷病假（半薪）：
若確診且身體不適無法出勤，勞工只需出示「快篩陽性證明的照片」，即可向雇主請未住院之普通傷病假。一年內未超過 30 日的部分，雇主應依法發給半薪。
4. 注意！確診請假「會被扣全勤」：
疫情嚴峻期間，勞動部2022年曾下令勞工請確診病假「雇主不得扣發全勤獎金」。但隨著疫情趨緩，此項保障條款已於 2023 年 5 月 1 日正式廢止。現在確診請病假，已全面回歸原有勞基法規範，意味著雇主有權依公司規定扣除您的全勤獎金。建議勞工可與公司協調「居家遠端辦公」，以兼顧防疫與荷包。
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新冠肺炎與流行性感冒、一般感冒的初期症狀高度相似。胸腔內科醫師蘇一峰過去曾指出，新冠肺炎的一大特色是以「下呼吸道」感染為主，若身體出現以下「4 大下呼吸道隱藏症狀」，需特別警覺是新冠病毒作祟：
1. 胸悶、胸痛。
2. 咳嗽時，胸骨後方有顯著疼痛感。
3. 日常活動受阻，走路會喘、講話會喘。
4. 身體莫名燥熱，或特別容易覺得冷。
除了上述四大特徵，民眾也可直接參考下方由台中醫院發布的衛教圖卡，從「致病原、影響範圍、臨床症狀到併發症」，一秒快速對照這三種呼吸道疾病的核心差異：
🟡 確診還可以進公司嗎？最新請假與扣全勤規定
釐清症狀後，上班族最關心的莫過於出勤問題。根據疾管署最新政策，目前輕症已「不需通報也不需強制隔離」，勞動權益的 4 大重點如下：
1. 確診可以正常上班：
若輕症勞工有意願出勤，雇主不得無故拒絕，更不可強制要求勞工「必須提供快篩陰性證明」才能工作。若雇主因防疫疑慮單方面要求勞工不要出勤，仍必須照常給付工資。
2. 有症狀時建議在家休息：
自主健康管理期間，勞動部建議有症狀時在家休息。若症狀緩解或退燒至少 1 天後即可安心外出，但外出時務必全程佩戴口罩。
3. 快篩陽性可請普通傷病假（半薪）：
若確診且身體不適無法出勤，勞工只需出示「快篩陽性證明的照片」，即可向雇主請未住院之普通傷病假。一年內未超過 30 日的部分，雇主應依法發給半薪。
4. 注意！確診請假「會被扣全勤」：
疫情嚴峻期間，勞動部2022年曾下令勞工請確診病假「雇主不得扣發全勤獎金」。但隨著疫情趨緩，此項保障條款已於 2023 年 5 月 1 日正式廢止。現在確診請病假，已全面回歸原有勞基法規範，意味著雇主有權依公司規定扣除您的全勤獎金。建議勞工可與公司協調「居家遠端辦公」，以兼顧防疫與荷包。