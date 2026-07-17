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▲網友架設「HAHABABY撞臉全紀錄」網站，整理29起疑似撞款案例，並依23個品牌分類比對，目前仍持續開放網友回報更新。（圖／翻攝自HAHABABY撞臉全紀錄網站）

YouTuber蔡阿嘎與二伯創立的童裝品牌 HAHABABY 近日陷入抄襲爭議，網路討論持續延燒。如今更有網友架設名為「HAHABABY撞臉全紀錄」的網站，將歷年被質疑與其他品牌設計相似的商品整理成資料庫，並持續開放網友回報更新，引發熱議。網站首頁以「越比對，越眼熟？」作為標語，並寫下「眼尖網友回報中，持續更新」，目前統計已整理出29起疑似撞款案例，橫跨23個品牌，包括日本品牌SOU・SOU、MARKEY'S、RODEO CROWNS WIDE BOWL，以及ADAM ET ROPÉ FEMME、GRANIPH、niko and...等品牌都被列入比對名單。網站也依品牌分類整理，每個品牌下方皆附上疑似撞款商品與HAHABABY商品的對照圖片，供網友自行比較。其中以SOU・SOU共有4起最多，MARKEY'S有3起，RODEO CROWNS WIDE BOWL則有2起，其餘多數品牌各有1起案例。不過截至目前為止，該網站內容皆為網友自行整理比對，不少品牌方則是表示已知悉此事。HAHABABY方面目前尚未針對該網站內容做出回應，記者與團隊聯繫，截稿前皆未得到回應。