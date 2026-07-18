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▲多米多羅逛到SOU・SOU商品時，頻頻拿來與蔡阿嘎與二伯的HAHABABY做比較，還在畫面放上商品對比圖。（圖／翻攝自多米多羅YT）

YouTuber蔡阿嘎、二伯夫妻創立的品牌HAHABABY近日深陷抄襲爭議，風波持續延燒。經常拍片調侃蔡阿嘎的YouTuber「多米多羅」也沒錯過話題，在最新影片中一邊挑戰蔡阿嘎10年前的東京自由行行程，一邊頻頻拿HAHABABY開玩笑，只要看到日本品牌SOU・SOU商品，就忍不住反諷：「這是不是在學我們嘎哥旗下的品牌HAHABABY啊？」讓大批網友笑翻，認為「蔡阿嘎根本踩破多米多羅的祖墳」。多米多羅最新影片以「挑戰十年前蔡阿嘎日本行程！同樣的錢會因為物價一下就花完嗎？」為題，實測蔡阿嘎10年前以1萬5000日圓暢玩東京的行程，如今是否還適用。不過影片焦點卻意外變成HAHABABY爭議。多米多羅逛街時，只要看到SOU・SOU的服飾、水壺、馬克杯等商品，就會故意拿來和HAHABABY商品做對比，還在畫面放上商品比較圖，笑稱：「這是不是在學我們嘎哥旗下的品牌HAHABABY啊？」、「百年日本品牌竟然抄我們？」語帶反諷，酸度十足。影片曝光後，網友也紛紛留言笑翻，直呼多米多羅根本沒有放過蔡阿嘎，「真的很好笑，支持多米繼續，讓多米變抄嘎YouTuber。」、「蔡阿嘎是踩破多米祖墳多羅嗎？！往死裡打，哈哈哈。」、「句句不離嘎嘎，看似捧嘎、實則酸嘎，果然是日本留學高材生。」