我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣運彩世界盃看好誰冠軍？賠率五五開球迷超困惑

台灣運彩開出阿根廷獨贏2.20倍、西班牙獨贏2.10倍，這是他們覺得五五開的關係嗎？但看了很多國際盤，全部都是一面倒向西班牙啊

▲台灣運彩開出冠軍賽賠率，阿根廷為2.20、西班牙則為2.10，不少球迷感到非常奇怪。（圖/台灣運彩提供）

「如果是開阿根廷2.25，西班牙1.65，你覺得台灣人會怎麼下注？阿根廷的話在台灣不用意外，梅西粉太多，就是要平衡注單投注，以免一堆人都跑去投注高的，結果阿根廷真的奪冠賠死」

阿根廷、西班牙誰會奪冠？國際賭盤、專家全倒向西班牙

美國運彩平台BetMGM就開出西班牙奪冠賠率1.57、阿根廷2.25的分歧情況

結果有7人預測西班牙封王，比分多集中在2比1或3比1

▲阿根廷與西班牙將爭奪2026世界盃冠軍，國際賭盤、專家都認為西班牙奪冠機率較高。（圖／翻攝自X FIFA）

台灣運彩開出五五波有原因！運彩市場機制解密

會導致阿根廷的投注比例嚴重失衡，因此才會調高西班牙的賠率藉此達到平衡投注狀態。

是莊家一個「動態型調整賠率來自我保護」的機制，如果你現在還沒有投注，也許到冠軍賽前一刻，阿根廷的賠率說不定還可能低於西班牙，那也不用大驚小怪囉！

▲世界盃台灣運彩推千萬大獎抽，運彩公會再加碼會員獎金，大手筆出手，吸引球迷參與。（圖／運彩公會提供）

2026世界盃進入尾聲，決賽將由衛冕軍阿根廷要對陣無敵艦隊西班牙，各界都非常期待到底誰能夠奪冠，因為不管哪一隊勝出都是創下多項紀錄。然而台灣運彩日前冠軍賽開盤，結果開出阿根廷獨贏2.20倍、西班牙獨贏2.10倍超級相近的賠率，有球迷就好奇：「看了很多盤的賠率，西班牙都遠低於阿根廷，為什麼台灣運彩賠率有點怪怪的啊？」貼文引起熱議，也有內行人解釋：「這是運彩保護機制問題，因為台灣人太多人挺阿根廷了。」有網友在社群「Threads」貼文指出「冠軍賽的賠率出爐，.....怎麼只有台灣跟國際賠率沒有一樣的走勢？好奇怪」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「因為台灣人很多梅西粉啊，倍率太高，他們也要拉保護機制，讓投注可以平均」、、「運彩本來就會有這種自我保護機制，如果越靠近時間，還有太多人買爆阿根廷，阿根廷賠率甚至會降到比西班牙低喔！台灣很多梅西粉，所以算是台灣才有的少數情況」。然而根據《Yahoo Sports》報導，，另外預測市場Kalshi也呈現相近趨勢，西班牙奪冠機率為58%，阿根廷為42%，反映市場將「無敵艦隊」列為決賽熱門，阿根廷則再次以較不被看好的一方出戰。另外包括美媒《ESPN》邀請9位專家分析，，表示西班牙若能維持90分鐘的控球節奏，不被阿根廷拖入混戰，將有機會拿下隊史第2座世界盃冠軍。那這樣看來，為何台灣運彩開出五五波的賠率？其實就是因為運彩的「市場機制問題」，運彩公司最終不是希望跟「彩迷對賭」，而是希望透過「平衡注單」去賺取穩定利潤，也就是銷售額大於賠出的金額，由於台灣很多一日球迷、足球小白根本都只認識梅西，加上又是上屆冠軍，如同今年的經典賽一樣，中華隊原本奪冠賠率開出90倍之多，但是過了一天突然變成65倍，這就是因為一瞬間許多資金大量投注中華隊身上，賠率自然就會開始大幅度下降，