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2026年世界盃四強戰，英格蘭以1：2惜敗阿根廷，但這場賽事卻誕生了一段佳話。賽後，萬眾矚目的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），將自己比賽穿著的實戰球衣贈送給了英格蘭隊的一名後衛，而非陣中兩大球星凱恩（Harry Kane）或貝林漢姆（Jude Bellingham）。這位幸運兒是效力於托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）的防守悍將傑德·斯彭斯（Djed Spence）。在這場激戰中，儘管英格蘭最終遭到逆轉，但斯彭斯的表現獲得了極高評價，他多次在防守端成功限制梅西與阿根廷其他攻勢，展現出色的防守韌性。或許是斯彭斯的表現贏得了梅西的尊重，球王在終場哨響後，親手將這件價值連城的「10號戰袍」贈送給了他。賽後，斯彭斯的妹妹在個人Instagram上分享了這件珍貴球衣的照片，只見球衣上還保留著實戰痕跡與金色的比賽紀念章，隨即引發網路熱議。球迷們紛紛驚嘆：「雖然記分板上輸了，但斯彭斯在終場時獲得了絕對的勝利！」更有網友直言這件印有金色紀念章的深藍色戰袍，簡直是「博物館等級的收藏品」。球員在比賽之後交換球衣被認為是對彼此的尊重，除非賽前有說好，否則大多數都是球星和球星互換。梅西實戰球衣價值高，更不要說阿根廷還有奪冠機會，斯彭斯無疑收到一份大禮。25歲的斯彭斯在過去的賽季中，於各項賽事共為熱刺出賽44場，是陣中主力。然而，隨著熱刺進入由總教練德澤爾比（Roberto De Zerbi）主導的重磅重建期，包含維卡里奧（Guglielmo Vicario）、理查利森（Richarlison）、羅梅羅（Cristian Romero）等多名一線球星都在離隊名單中，斯彭斯也傳出可能在今夏轉會的消息。據悉，義甲豪門國際米蘭（Inter Milan）已表達對他的濃厚興趣，埃弗頓（Everton）也是潛在下家。經過本屆世界盃對陣梅西的亮眼表現，市場身價勢必水漲船高，相信很快會有更多歐洲頂尖球會加入爭奪這位防守悍將的行列。儘管英格蘭在關鍵時刻崩盤出局，但斯彭斯能從當代最偉大球員手中接過球衣，為這場苦澀的失利帶來了一絲溫馨。隨著世界盃賽程進入尾聲，英格蘭接下來將於周日在邁阿密與法國進行三四名爭奪戰。對斯彭斯而言，在告別本屆賽事之前，他已經成功從球王手中贏得了至高無上的肯定。