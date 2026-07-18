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蔡阿嘎、二伯夫妻創立品牌HAHABABY近日爭議不斷，除了遭網友整理出多起疑似抄襲日本、韓國品牌服飾，以及疑似販售中國貼牌商品之後，再度掀起討論。隨著風波持續延燒，不少網友也翻出前資深員工蘿拉2年前的道歉聲明，認為內容格外耐人尋味，蘿拉更感嘆：「幫公司做了太多骯髒事」。蘿拉2024年因涉嫌利用AB合約等方式侵占公司款項，遭蔡阿嘎提告。她2024年底發出長文道歉，除了坦承犯下錯誤，也提到自己在前公司任職8年5個月，從公司僅有3、4人一路做到數十人，並寫道：「或許是幫公司做了太多骯髒事，賺了太多沒良心的錢。」她也表示，看著公司逐漸成功，「眼看著老闆從租小套房到買七間房子」，自己多年來幾乎24小時待命，承擔核心員工高度壓力，但月薪卻只有5萬多元，因此心態逐漸失衡，最終動了製作AB合約的念頭。她坦言：「這不是藉口，錯了就是錯了。」除了上述內容，蘿拉還在聲明中表示，除了AB合約外，自己未來也會向司法說明過去在公司任職期間曾參與的其他「不法及不當」事項，內容包括公司曾長年逃漏稅、創造「愛台灣」人設，以及販售來源不透明、非台灣製造的中國製商品及贈品等，但強調細節仍待司法程序釐清，未來將再進一步說明。她也透露自己過去因與公司簽封口令而無法發聲，即使外界有許多與事實不符的指控，也只能選擇沉默，並表示：「社群媒體上的每一條指責與謾罵都是我該受的，但我也很清楚對方的影響力巨大，不僅是觀察者，更是輿論浪潮的推動者，甚至擁有著真正的網軍，我是怎麼知道的？因為我曾經協助過。」隨著HAHABABY近期爭議持續發酵，這份聲明再次被網友翻出討論。