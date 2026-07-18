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高溫飆36度！未來一周午後雷雨持續

▲未來一周台灣主要受西南風影響，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

7月底前仍有颱風 預估路徑曝光

▲未來一周各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（18）日受西南風影響，天氣風險公司分析師廖于霆表示，西南部沿海整天有陣雨，各地午後仍有雷陣雨，高溫上看35至36度；未來一周維持晴午後雷陣雨型態，且7月底前菲律賓東方海面仍有颱風生成機會，未來1至2周須持續留意熱帶系統發展與動向。廖于霆指出，今天受西南風影響，西南部沿海全天都有陣雨，偶有比較大的雨勢，各地山區尤其是中北部山區，午後會有明顯雷陣雨發生機會，氣溫方面，各地白天高溫35至36度，體感依舊偏熱，也要記得防曬跟多補充水分。未來一周台灣落在太平洋高壓的邊緣，天氣大致上是晴午後雷陣雨的天氣型態，若高壓勢力稍微強一點，雷陣雨就少一點，強度較弱，雷陣雨就稍大，各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。廖于霆提及，目前菲律賓東方海面屬於低壓環境，容易有熱帶擾動發展，雖然還沒有具體的系統形成，不過在7月底以前，仍有颱風發生機會，大致上會沿著高壓邊緣向菲律賓或台灣以東海面前進，未來1至2周還是要留意是否有颱風發展，以及後續的走向。廖于霆補充，雖然巴威颱風之前在台灣東方海面留下一大片低海溫區域，但預期海溫很快就會回升回來，所以整體環境仍適合颱風發展，在還沒有具體系統形成前不需要過度緊張。